Il club bianconero ha il record di titoli nazionali. Ma quante Coppe Italia ha vinto la Juve? L’ultima è arrivata nel 2018, con Allegri allenatore

Quante Coppe Italia ha vinto la Juventus? L’edizione 2020/2021 è entrata nel vivo e i bianconeri, dopo aver eliminato il Genoa ed essere approdati ai quarti, sono in piena corsa per il torneo. La finale si giocherà, come da consuetudine, allo stadio Olimpico di Roma, il 19 maggio 2021

Un appuntamento a cui Juve tiene particolarmente perché il club ha una lunga e ricca tradizione in Coppa Italia. La società bianconera, infatti, detiene il record di titoli nazionali vinti, ben 13. Il primo successo risale addirittura al 1938, mentre per arrivare all’ultima Coppa Italia in bacheca bisogna fare un salto in avanti di 80 anni, al 2018, quando la Juve di Massimiliano Allegri superò in finale il Milan per 4-0.

Coppa Italia albo d’oro e record Juve

L’albo d’oro della Coppa Italia conferma il netto dominio, a livello nazionale, della cannibale Juventus. Con 13 successi, infatti, i bianconeri guidano la classifica delle squadre vincitrici del torneo, davanti a Roma (9 volte), Inter e Lazio, ferme entrambe a 7 edizioni. Un’altra big del nostro calcio, il Milan, è ancora più dietro, con “solo” 5 trionfi. Ma la Juve non detiene solo il record di vittorie.

VEDI: Calendario serie A: partite campionato 2021. Lista completa e Classifica

Il club torinese ha anche il primato di successi di fila, i 4 raccolti fra il 2015 e il 2018. I bianconeri sono anche l’unica squadra che è riuscita, per 2 volte, a vincere tutte le partite disputate nel torneo. È successo nel 1938 e nel 2018 che, scherzo del destino, sono anche la prima e l’ultima edizione conquistate dalla squadra. Le altre Coppe Italia bianconere sono quelle degli anni 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016 e 2017.

Oltre alle 13 vittorie, la Juve è arrivata seconda in 6 occasioni, nel 1973, 1992, 2002, 2004, 2012 e nell’ultimo amaro torneo del 2020, quando a trionfare fu il Napoli di Gattuso ai calci di rigore. Nessuna squadra ha preso parte a tutte le Coppe Italia (quest’anno si festeggia la 74a edizione), ma la Juve, insieme a Milan, Inter e Bologna, ha partecipato per ben 73 volte.

Ultima Coppa Italia vinta dalla Juve

La prima Coppa Italia, nel 1938, venne messa in bacheca dalla Juve grazie al doppio successo nel derby contro il Torino, mentre l’ultima vinta dai bianconeri è del 2018. In finale, il trionfo per 4-0 sul Milan consentì al club di fregiarsi di altri due record.

Insieme a Eriksson e Mancini, Massimiliano Allegri è l’unico allenatore ad avere nel palmares 4 titoli nazionali, mentre – proprio in quell’anno – la sua Juve diventò la sola squadra a vincere il torneo senza subire alcun gol. Numeri che confermano, soprattutto negli ultimi anni, l’ottima tradizione dei bianconeri in questa competizione. E dopo la Supercoppa, Andrea Pirlo potrebbe arricchire il proprio curriculum con un secondo trofeo. La 14a Coppa Italia della Juventus.

VEDI ANCHE: Juventus Champions calendario gironi aavversarie