Probabili formazioni Juve-Toro, partita della 10a giornata di serie A. Il derby mette di fronte due squadre in difficoltà in campionato. I convocati e dove vedere la partita Juventus Torino in tv

Juve-Torino probabile formazione – Il derby della Mole Juventus-Torino è la partita di cartello della 10a giornata di serie A. Dopo il successo in Champions League con la Dinamo Kiev, Cristiano Ronaldo e compagni sono chiamati a ripetersi anche contro i granata, reduci da un brutto inizio di stagione e scivolati al 18° posto, in piena zona retrocessione.

Fin qui, non va troppo meglio ai bianconeri che, dopo l’ennesimo deludente pareggio contro il Benevento, si sono visti scavalcare dall’Inter e, da quarti in classifica, sono ora lontani 6 punti dal Milan capolista. Il derby di sabato 5 dicembre, ore 18:00, rappresenterà per entrambe le squadre l’occasione per rilanciare il proprio campionato.

E se per Marco Giampaolo potrebbe essere l’ultima spiaggia, anche il progetto tecnico di Andrea Pirlo inizia a sollevare qualche dubbio e l’allenatore bianconero va proprio alla ricerca di una convincente vittoria per scacciare – almeno per un po’ – le nuvole più nere. Andiamo a vedere, allora, le probabili formazioni di Juventus-Torino.

Probabili formazioni derby Juve-Torino

La Juventus si avvicina alla partita contro il Torino con l’ormai collaudato 4-4-2 asimmetrico. Nel derby, comunque, Pirlo dovrebbe preferire quei giocatori che hanno fatto turnover con la Dinamo Kiev. Complice l’infortunio di Gianluigi Buffon, niente staffetta però fra i pali dove anche questa volta toccherà a Wojciech Szczesny che, anche in Champions League, ha difeso la porta bianconera con un super intervento.

Scelte quasi obbligate anche in difesa dove, oltre al lungodegente Chiellini, è indisponibile anche Merih Demiral, bloccato da una lesione alla coscia destra, lo stesso problema che l’aveva tenuto lontano dai campi nelle ultime gare. Al centro, allora, spazio a Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci, che ha messo minuti nelle gambe in Champions League. Completano la linea a 4 Juan Cuadrado a destra e Danilo a sinistra, tenuti a riposo contro la Dinamo e in vantaggio su Alex Sandro.

Chi ha ricaricato le pile è anche la coppia di centrocampo Arthur Melo-Adrien Rabiot. I due partono davanti rispetto a Rodrigo Bentancur e Weston McKennie, la mediana vista – con altalenante rendimento – in Champions League. Sulla destra dovrebbe ritrovare spazio Dejan Kulusevski, un po’ in calo dopo il buon avvio di campionato, mentre a sinistra l’allenatore rinnova la sua fiducia a Federico Chiesa, MVP contro la Dinamo e galvanizzato dal suo primo gol bianconero. Fra le alternative, occhio soprattutto all’incognita Bernardeschi che potrebbe mettersi sull’out mancino per lasciare libera l’altra corsia – quella preferita – al numero 22.

È già deciso anche il tandem d’attacco. Con Morata squalificato (al momento per due giornate anche se è ancora pendente il ricorso della Juventus), Pirlo si affida al totem Cristiano Ronaldo e a un Paulo Dybala ancora alla ricerca della prima rete in questa serie A. Il pareggio contro il Benevento ha dimostrato – ancora una volta – che senza il portoghese, i bianconeri non hanno vinto nessuna gara di campionato. Stavolta, CR7 ci sarà e proverà a raggiungere (o magari a superare) Zlatan Ibrahimovic in vetta alla classifica marcatori.

Da qualche giornata, invece, il Torino ha abbandonato il dogmatico 4-3-1-2 di Giampaolo per un più congeniale 3-5-2. Fra i granata, l’uomo più pericoloso rimane pur sempre il capitano, Andrea Belotti. Fin qui, il Gallo è andato a segno 7 volte in otto partite e, anche contro la Juventus, vorrà “alzare la cresta”: de Ligt e Bonucci sono già avvisati.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Kulusevski, Arthur Melo, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Dybala (All. Pirlo).

Ballottaggi: Danilo-Alex Sandro 60%-40%; Rabiot-Bentancur 70%-30%; Kulusevski-Bernardeschi 60%-40%.

Probabile formazione Torino (modulo 3-5-2):

Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Meité, Rincon, Linetty, Ricardo Rodriguez; Zaza, Belotti (All. Giampaolo).





Juventus-Toro orario e dove vederla in tv e streaming



La partita Juventus-Torino si giocherà sabato 5 dicembre, alle ore 18:00, all’Allianz Stadium di Torino. La gara fa parte della 10a giornata del campionato di serie A 2002/2021. I tifosi bianconeri potranno seguire Juventus-Torino in diretta tv su Sky. In particolare, la sfida andrà in onda in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite). Il match sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma SkyGo e su Now Tv.

Al di là delle forze in campo, il derby di Torino – per motivazioni e storia – è sempre una partita a sé. Andrea Pirlo, che ne ha deciso uno in pieno recupero nel 2014, lo sa bene e avrà lavorato sulla testa dei suoi uomini, dopo aver sottolineato anche nell’ultimo post-partita la mancanza di carattere e leadership in alcuni calciatori.

Con Cristiano Ronaldo dal primo minuto tutto è più semplice, ma il portoghese non può continuare a caricarsi il peso della squadra sulle sue sole spalle. Il campionato è ormai entrato nel vivo e l’allenatore aspetta delle risposte anche dagli altri giocatori più rappresentativi, Paulo Dybala in primis. Inizierà dal derby la rincorsa scudetto dei bianconeri? Per scoprirlo appuntamento a sabato 5 dicembre, ore 18:00, per Juventus-Torino.

