Juve champions league 2020-21 sorteggi e date partite. Ecco avversari e gironi della Juventus e delle altre squadre italiane in Champions League.

Juve Champions League 2020-21, a Ginevra è stato stabilito il calendario della nuova stagione della coppa europea di calcio più importante.

Dopo il sorteggio la Juventus e le altre tre squadre italiane (Inter, Atalanta e Lazio) conoscono quali sono le avversarie nei gironi di Champions.

Sorteggio champions league 2020/2021 girone Juventus

Juventus-Barcellona 20-21 ottobre ore 20:45 Juventus-Dinamo Kyev 27-28 ottobre ore 20:45 Juventus-Ferencvarosi 3-4 novembre ore 20:45 Juventus 24-25 novembre ore 20:45 Juventus 1-2 dicembre ore 20:45 Juventus 8-9 dicembre ore 20:45

calendario definitivo ancora in via di definizione

Il sorteggio di Champions League compone otto gironi. Ognuno formato da 4 squadre e solo le prime 2 classificate di ciascun raggruppamento accederanno alla fase successiva. I team partecipanti sono suddivisi in 4 fasce. La prima è composta dai detentori di Champions ed Europa League, più le squadre campioni delle sei nazioni con il ranking Uefa più alto

La Juventus è in prima fascia, visto che ha vinto l’ultimo campionato di Serie A italiano. Questo significa che non può affrontare le altre squadre della stessa fascia, vale a dire: Bayern Monaco, Siviglia, Liverpool, Real Madrid, Psg, Porto e Zenit St Pietroburgo.

Mentre le squadre in seconda, terza e quarta fascia sono tutte possibili avversarie della Juventus. Eccezion fatta per quelle italiane, visto che da regolamento non ci possono essere derby nazionali nella fase a gironi della Champions.

Champions League 2020-21 gironi, le altre squadre italiane

Le altre tre squadre italiane, ossia Atalanta, Inter e Lazio, sono inserite tutte nella terza fascia, in base al ranking uefa.

Le restanti squadre della terza fascia, che non possono quindi essere avversarie di queste 3 italiane (ma solo della Juve) sono: Dinamo Kiev, Lipsia, Salisburgo, Olympiacos e Krasnodar.

Per Inter, Lazio e Atalanta il sorteggio riserva una squadra della prima fascia (tranne la Juve), una della seconda e una della quarta.

Le prime partite della Champions League 2020-21 per la Juve e le altre italiane, sono in calendario martedì 20 e mercoledì 21 ottobre 2020. A seguire tutte le altre per un totale di 6 partite che ogni squadra giocherà contro le avversarie nei gironi.

Vedi anche: Juventus partite Calendario campionato serie a