Saldi invernali 2023 Toscana. Data inizio saldi a Firenze

Saldi inverno 2023 in Toscana. Quando iniziano e terminano i saldi di fine stagione a Firenze. Ecco dove trovare sconti e riduzioni nei negozi.

Saldi invernali 2023 in arrivo in Toscana e a Firenze, per la gioia di clienti e commercianti. Si comincia a inizio gennaio con gli sconti stagionali, ma ci sarà tempo fino a marzo per acquistare a prezzi più convenienti del solito. Nei negozi certamente, ma anche online.

Vediamo allora il calendario dei saldi 2023 della regione Toscana: date, durata e quali sono le regole sul commercio.

Inizio saldi invernali 2023 Toscana e Firenze

I saldi 2023 cominciano mercoledì 5 gennaio in tutte le città toscane, quindi non solo nel capoluogo ma anche a Livorno, Pisa, Siena e via dicendo. La data è stata decisa con delibera n.1345 del 2022 dalla giunta regionale presieduta dal governatore Eugenio Giani.

Quindi il primo giorno feriale antecedente l’epifania, partono ufficialmente i ribassi in Toscana. Troverete fin da subito percentuali di sconto molto interessanti nei negozi sparsi per le vie dello shopping fiorentine. Ad esempio nella centrale Via de Calzaiuoli, così come in Via de ‘Tornabuoni, Via del corso e in tutte le altre. Ma se alle passeggiate in città preferite quelle nei centri commerciali o negli outlet, non preoccupatevi anche qui le promozioni fioccheranno.

Quanto durano i saldi invernali 2023 in Toscana?

La durata massima dei saldi di fine stagione invernali è pari a sessanta giorni, nel rispetto delle leggi regionali relative al codice del commercio. Di conseguenza la fine dei saldi inverno 2023 in Toscana è prevista per il 5 marzo.

Per due mesi gli abitanti di questa regione e i turisti potranno approfittare dei ribassi applicate dalle catene commerciali. Per esempio se cercate novità di abbigliamento troverete prezzi vantaggiosi da Zara Firenze oppure nei negozi Ugg, sparsi in tutta la regione. Ma ovviamente partecipano ai saldi anche i rivenditori di tecnologia, arredamento, prodotti per la casa e via dicendo. Quindi gli sconti accontentano proprio tutti.

Saldi 2023 Toscana vendite promozionali e consigli

Le norme in materia di commercio della regione Toscana prevedono il divieto di effettuare vendite promozionali durante i 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi. Ciò significa che attualmente non trovate specifiche offerte nelle vetrine dei negozi fisici sparsi per la regione. Attenzione però perché online potrebbero invece già esserci ribassi sulla merce.

Quindi se avete fretta di concludere un acquisto vi consigliamo di dare uno sguardo anche negli shop online per risparmiare. Viceversa dal 5 gennaio 2023 potete approfittare dei ribassi che troverete praticamente ovunque. Le percentuali oscilleranno a seconda dei casi dal 30 al 60-70% massimo. In parole povere l’inizio dei saldi inverno 2023 in Toscana è il momento giusto per togliersi qualche sfizio. Questo fino alla fine del periodo delle svendite, previsto il 5 marzo 2023.