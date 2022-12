Inizio saldi invernali 2023 Emilia Romagna. Date e calendario

Quando iniziano i saldi invernali 2023 in Emilia Romagna? Data e durata saldi e sconti di fine stagione in inverno.

Saldi invernali 2023, a Bologna e in Emilia Romagna è partito il conto alla rovescia per l’inizio dei saldi nei negozi. Como stabilito dalla regione del governatore Stefano Bonaccini, si parte a ridosso dell’epifania proseguendo durante i 2 mesi successivi.

Ecco quindi tutte le date di inizio e fine dei saldi inverno 2023 in Emilia Romagna, a seguire alcuni consigli utili per gli acquisti.

Saldi invernali Emilia Romagna 2023, quando cominciano

L’inizio degli sconti invernali in Emilia è fissato in calendario il giorno 5 gennaio 2023. In questa data, un giovedì ma il giorno prima di un festivo, troverete merce in vendita a prezzi più convenienti, per esempio nelle vetrine dei negozi di abbigliamento, da Zara a tutte le altre.

Senza dimenticare la tecnologia: magari i saldi potrebbero essere il momento giusto per acquistare un nuovo iPhone o uno smartphone. Quindi, che voi siate a Bologna, Parma, Rimini, Piacenza, Cesena o in altre città emiliane, la data da segnare in calendario per iniziare gli acquisti scontanti è quella del 5 gennaio.

Quanto durano i saldi 2023 in Emilia-Romagna?

La durata dei saldi è pari a 60 giorni, vale a dire per due mesi consecutivi. Chi vive in Emilia quindi può approfittare dei ribassi non solo a gennaio e febbraio, ma per qualche giorno perfino a marzo.

Infatti, i saldi inverno 2023 finiscono il 5 marzo in questa regione. Una data simile a quella scelte nella maggior parte d’Italia e in accordo con quanto indicato dalla conferenza delle regioni. Solo alcune terminano prima gli sconti di fine stagione oppure posticipano la data di chiusura, consentendo agli esercenti di applicare promozioni in settimane anche non consecutive. Non è il caso dell’Emilia, dove comunque i negoziante possono discrezionalmente decidere quando finiscono i saldi, anche in data precedente a quella indicata.

Quando conviene approfittare dei saldi in Emilia?

Le leggi regionali vigenti in Emilia Romagna prevedono il divieto di effettuare le vendite promozionali durante i 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi. Quindi i commercianti non posso applicare offerte a partire dal 5 dicembre 2022 e fino al 4 gennaio 2023.

Di conseguenza in questo periodo (e anche a Natale) non troverete particolari sconti sulla merce. Ma poi con la partenza dei saldi, dal 5 gennaio, i ribassi saranno molto elevati, in alcuni casi compresi fra il 40 e il 70%. Ed è proprio questo il momento in cui conviene approfittare degli sconti, visto che in fase iniziale tutto quello che desiderate è ancora disponibile, dai cappotti alle maglie fino ai jeans e alle scarpe. E vale lo stesso discorso per l’arredamento e il resto.

In breve, il consiglio è quello di non aspettare troppe settimane prima di comprare, perché se da un lato è vero che i ribassi tendono a crescere, dall’altro potreste non trovare più quello che cercate. Perlomeno nei negozi fisici.

Abbiamo visto che i saldi inverno 2023 cominciano il 5 gennaio e finiscono il 5 marzo in Emilia Romagna. Nei 30 giorni precedenti non saranno applicate vendite promozionali, quindi fatevi trovare pronti per le offerte dal 5 gennaio in poi, se siete a caccia di affari.