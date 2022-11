Saldi invernali 2023 Veneto. Data inizio e durata

Inizio saldi invernali 2023 Veneto. Ecco quando ci sono i saldi in inverno a Verona e in tutta la regione. Date e calendario.

Saldi invernali 2023, in Veneto cominciano a inizio a gennaio e durano per poco meno di 2 mesi, come stabilito dal calendario regionale. Tuttavia ci sono regole ben precise da seguire che riguardano commercianti e clienti.

Ecco allora nel dettaglio quando partono e terminano gli sconti inverno 2023 in Veneto e quali sono le regole sulle vendite.

Quando iniziano i saldi invernali 2023 in Veneto

Il primo giorno dei saldi invernali in Veneto sarà il 5 gennaio 2023. Lo ha deciso la giunta regionale guidata dal governatore Luca Zaia con apposita delibera regionale. Quindi, come conferma Confcommercio, i saldi 2023 iniziano il giorno prima della befana in questa regione. Si tratta della stessa data già scelta per il calendario degli sconti 2022.

Da giovedì 5 gennaio gli abitanti di Verona, Venezia, Padova e tutte le altre località di questa regione, così come i turisti, potranno risparmiare sugli acquisti. Infatti, nei singoli negozi, nei centri commerciali e negli outlet, saranno applicate riduzioni di prezzo con percentuali che inizialmente si aggirano intorno al 20-30%, ma col passare dei giorni potranno arrivare fino al 50% e oltre.

Saldi inverno 2023 Veneto, quando finiscono

Gli sconti invernali finiscono il 28 febbraio 2023 in Veneto. Ciò significa che la durata è di poco inferiore ai 60 giorni canonici, infatti ammontano a 54 giorni. Con questa scelta i ribassi si possono trovare per un periodo di circa 8 settimane, ovvero a gennaio per tutto il mese di febbraio 2023.

Ciò significa che se volete acquistare capi di abbigliamento, oppure prodotti per la casa o di tecnologia, come iPhone o smartphone, potete iniziare a fare la vostra lista dei desideri. Dopo l’inizio delle offerte di fine stagione potrete poi togliervi qualche sfizio a prezzo ribassato, almeno fino a febbraio in Veneto. Ma il consiglio è quello di non aspettare troppo, per evitare di non trovare più ciò che cercate.

Come funzionano saldi e promozioni in Veneto

Abbiamo visto inizio e durata dei saldi invernali in Veneto. Ma ci sono anche altre regole e informazioni da tenere a mente per i negozianti e i clienti di questo territorio. In particolare le leggi regionali vigenti prevedono il divieto di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi.

Ciò significa che dal 5 dicembre 2022 in poi, non ci saranno offerte speciali nei negozi, su determinati prodotti, come invece accade in altri periodi dell’anno. Ad esempio durante il Black Friday oppure nelle mezze stagioni, con gli sconti della Mid Season autunnali o durante la primavera.

Per il resto le regole da seguire sono quelle previste a livello nazionale:

esposizione dei prezzi prima e dopo l’applicazione dei saldi

separazione merce in sconto da quella che non lo è

possibilità di cambiare il prodotto acquistato dietro presentazione dello scontrino.

Riassumendo, i saldi invernali in Veneto iniziano il 5 gennaio 2023 e finiscono il 28 febbraio. In queste 8 settimane di durata si troveranno ribassi che potranno anche superare il 50% nei negozi presenti sul territorio regionale.