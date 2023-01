Saldi 2023 quanto tempo durano. Date per regione

Quanto durano i saldi invernali 2023 e quando finiscono. Le date sono diverse: da febbraio a marzo, ecco il calendario regione per regione.

Saldi 2023 quanto tempo durano? Sono finalmente iniziati in tutta Italia i saldi invernali 2023 nei negozi e online. Ma fino a quando ci saranno? E quando finiranno? In generale la durata è pari a 60 giorni (vale a dire 2 mesi) rispetto alla data di inizio del 5 gennaio. Tuttavia molte regioni hanno anticipato o posticipato la fine degli sconti invernali.

Vediamo allora nel dettaglio quanto possono durare i saldi per ogni regione e quando finiscono i ribassi, anche negli store online.

Fino a quanto durano i saldi invernali 2023

I saldi inverno 2023 sono una grossa opportunità visto che offrono la possibilità di acquistare prodotti di fascia medio-alta a prezzi più bassi del solito. Quindi sono una buona opportunità di risparmio per le famiglie e per chi ha un budget limitato. Grazie ai saldi stagionali possiamo approfittare per comprare nei negozi articoli di abbigliamento, prodotti tecnologici o elettrodomestici a prezzi più convenienti.

Tuttavia, occorre essere consapevoli del fatto che i saldi invernali hanno una durata. Solitamente pari a 60 giorni, ma spesso anche meno ad esempio 8 settimane (come nel caso del Piemonte) oppure circa 45 giorni come avviene in Puglia. In altri casi invece la scadenza è posticipata a oltre 2 mesi dopo l’inizio degli sconti di fine stagione, dato che alcune regioni consentono di effettuarli in settimane non consecutive.

Quando finiscono i saldi inverno: calendario

Per esempio per sapere quando finiscono i saldi Milano e Lombardia basta aggiungere 60 giorni alla data iniziale. Viceversa per i saldi Roma e Lazio sono 6 le settimane a disposizione, ciò significa che qui gli sconti terminano già a febbraio 2023. Ma per avere le idee più chiare vediamo tutte le date di fine saldi invernali regione per regione:

Abruzzo: 5 marzo 2023

Basilicata: 2 marzo 2023

Calabria: 6 marzo 2023

Campania: 5 marzo 2023

Emilia Romagna: 5 marzo 2023

Friuli Venezia Giulia: 31 marzo 2023

Lazio: 15 febbraio 2023

Liguria: 18 febbraio 2023

Lombardia: 5 marzo 2023

Marche: 1 marzo 2023

Molise: 5 marzo 2023

Piemonte: 1 marzo 2023

Puglia: 28 febbraio 2023

Sardegna: 5 marzo 2023

Sicilia: 15 marzo 2023

Toscana: 5 marzo 2023

Trentino Alto Adige: 4 marzo 2023 (ma dipende dai distretti)

Umbria: 5 marzo 2023

Valle D’Aosta: 31 marzo 2023

Veneto: 28 febbraio 2023.

Saldi 2023 durata nei negozi e online

Come visto sono diverse le regioni dove i saldi invernali 2023 finiscono a febbraio. La maggior parte però ha preferito fissare il termine fra il 5 e il 6 marzo, ovvero esattamente 2 mesi dopo l’inizio. Ci sono però eccezioni come il Fvg che consente di applicare gli sconti fino a fine marzo.

Gran parte della merce in offerta durante i saldi riguarda abbigliamento per donna, uomo e bambino, ma ci sono occasioni anche per gli articoli elettronici. Il vantaggio principale di acquistare durante questo periodo è che si possono risparmiare molto soldi, rispetti ad altri mesi dell’anno. Questo sia nei negozi fisici che in quelli online. Per esempio i saldi gennaio 2023 Amazon prevedono numerose offerte, anche se in questo caso la durata è più limitata (di solito qualche settimana).

Un discorso simile vale per le catene commerciali o marchi noti di abbigliamento che applicano gli sconti anche nello store online. E’ il caso dei saldi Zara 2023 che proseguiranno per diverse settimane in contemporanea su internet e nei punti vendita.

Ricapitolando, i saldi invernali 2023 durano da gennaio a marzo. In alcune regioni terminano anticipatamente a metà o fine febbraio. In altre a inizio, metà o fine marzo come da calendario. Più ridotta la durata dei saldi online, anche perché iniziano prima rispetto a quelli in negozio.