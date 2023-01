Quando finiscono i saldi 2023. Date fine saldi invernali

Quando terminano i saldi invernali. Tutte le date di fine saldi 2023 per regione, nei negozi e online. E come stanno andando, ultime news.

I saldi invernali 2023 sono a metà della loro durata, ma la moda corre oltre e le vetrine milanesi espongono già capi d’abbigliamento estivo (in vendita anche online) e le collezioni moda inverno 2024. Tuttavia gli italiani pensano giustamente alla stagione in corso, per questo si chiedono quando finiscono gli sconti invernali nei negozi e su internet.

In questo articolo parliamo proprio della fine dei saldi invernali 2023, con tutte le date previste dalle regioni per i negozi, per poi passare allo shopping online.

Fine saldi 2023 calendario regione per regione

Per sapere quanti giorni mancano alla fine dei saldi invernali 2023, bisogna prendere in considerazione l’ultimo giorno fissato in calendario da ogni regione. Mentre infatti la data di inizio saldi 2023 è stata la stessa quasi per tutti, tranne qualche eccezione, la fine arriva in periodi molto diversi in base al territorio in cui vivete.

Ad esempio a Milano e in Lombardia i saldi finiscono il 5 marzo 2023, mentre a Roma e nel Lazio la fine è anticipata al 15 febbraio. E così via. Quindi per sapere quando terminano gli sconti invernali ecco le date anticipate e posticipate scelte da ognuna, così potrete trovare anche la vostra.

Saldi febbraio 2023 quando finiscono e dove

Sono 4 le regioni dove i saldi invernali terminano anticipatamente, dopo 6 o 8 settimane rispetto alla data di inizio. Ecco l’elenco dei territori in cui gli sconti finiscono a febbraio e in quale giorno:

Lazio: 15 febbraio 2023

Liguria: 18 febbraio 2023

Puglia: 28 febbraio 2023

Veneto: 28 febbraio 2023

Fine saldi marzo 2023 date per regione

Qui invece il calendario di tutte le altre regioni in cui gli sconti finiscono durante il mese di marzo:

Abruzzo: 5 marzo 2023

Basilicata: 2 marzo 2023

Calabria: 6 marzo 2023

Campania: 5 marzo 2023

Emilia Romagna: 5 marzo 2023

Friuli Venezia Giulia: 31 marzo 2023

Lombardia: 5 marzo 2023

Marche: 1 marzo 2023

Molise: 5 marzo 2023

Piemonte: 1 marzo 2023

Sardegna: 5 marzo 2023

Sicilia: 15 marzo 2023

Toscana: 5 marzo 2023

Trentino Alto Adige: 4 marzo 2023 (la data a cambia a seconda dei distretti)

Umbria: 5 marzo 2023

Valle D’Aosta: 31 marzo 2023.

Saldi invernali 2023 come stanno andando

A diverse settimane dall’inizio dei saldi invernali 2023 si può già fare un primo bilancio su come procedono le vendite. Secondo le stime fornite dal presidente di Federmoda la stagione degli sconti in corso dovrebbe registrare una crescita del 10% rispetto a quella dell’anno precedente.

Questo grazie alla qualità dei prodotti offerti ai consumatori dai negozianti, ma soprattutto alla capacità di intercettare le nuove tendenze della moda a Milano e non solo. Ma questo vale anche per i saldi online 2023, che procedono a gonfie vele visto che ormai quasi tutti hanno imparato a fare acquisti sui siti delle catene commerciali. Ad esempio per l’abbigliamento i saldi Zara 2023 continuano con tante offerte e dureranno per diverse settimane. Stesso discorso per altri marchi come Carpisa, h&m o Pinko.

Mentre i saldi gennaio 2023 su Amazon continuano e a febbraio potrebbero arrivarne di nuovi, ma per avere conferma di questo bisognerà attendere ancora qualche giorno. Non appena ci saranno comunicazioni ufficiali dell’azienda ve ne daremo aggiornamento, quindi se vi interessano queste informazioni l’invito è quello di tornare qui spesso.

Data fine saldi 2023 nei negozi e online

In sintesi, abbiamo che visto che i saldi invernali 2023 finiscono fra qualche settimana. In alcune regioni già a metà o fine febbraio, mentre in altre durante tutto il mese di marzo.

Diverso invece il discorso per i saldi online che hanno scadenze diverse in base a cosa decidono i singoli marchi. Ma come detto in apertura la moda anticipa sempre i tempi, quindi se volete acquistare scarpe primavere 2023 o vestiti estivi potete già farlo ora a prezzo scontato.