Saldi Zara 2023. Quando iniziano e quali sconti ci sono ora

Saldi Zara, data inizio saldi invernali 2023 nei negozi. Ma da Zara online le offerte ci sono già su cappotti, scarpe e vestiti. Ecco cosa comprare adesso risparmiando.

Saldi Zara 2023. A pochi giorni dall’inizio dei saldi invernali nei negozi in tutta Italia, sale l’attesa per conoscere quali sono le promozioni applicate da uno dei marchi di abbigliamento donna e uomo più amati in assoluto. Per questo abbiamo deciso di anticiparvi tutto quello che sappiamo sui saldi di gennaio Zara. Non solo quando cominciano, ma anche cosa potete comprare subito a prezzo scontato, visto che online i ribassi ci sono già sia per donna che per uomo.

Zara saldi invernali 2023 nei negozi e online

L’inizio dei saldi nei negozi Zara è previsto per giovedì 5 gennaio 2023, in quasi tutti i punti vendita d’Italia. Questo vale ad esempio per Zara Firenze, Milano o Bologna per fare alcuni esempi. Ci sono però delle eccezioni locali, ad esempio in Sicilia i saldi iniziano il 2 gennaio, quindi a Zara Palermo troverete prima i prezzi scontati sull’abbigliamento.

Quindi se volete comprare un cappotto, delle scarpe o pantaloni a prezzi scontati nei negozi dovete ancora aspettare qualche giorno. Mentre su Zara.com le cose sono molto diverse. In questo caso infatti come di consueto i saldi iniziano prima sull’App di Zara e poi direttamente sul sito, con qualche giorno di anticipo. In UK sono partiti dal 26 dicembre 2022, mentre in Italia è probabile ci siano da inizio gennaio in poi, salvo diverse comunicazioni della catena commerciale.

Zara saldi invernali 2023 donna, prezzi

Ma se volete acquistare subito facendo un affare, sappiate che abbiamo quello che fa per voi, visto che gli sconti ci sono già online. Quindi abbiamo raccolto le migliori promozioni del momento.

Partiamo dai cappotti Zara donna, con il modello con struttura misto lana, che trovate a 69,95 euro e uno sconto del 45%. Stesso prezzo e percentuale di ribasso per il parka oversize. Ma c’è anche il giubbotto con cappuccio in pelliccia sintetica in vendita a 39,95 euro, con uno sconto del 42%.

Per quanto riguarda le scarpe da Zara ci sono i modelli con tacco da legare o gli stivaletti con sconti compresi fra il 30 e 40%. Ma soprattutto il modello con tacco alto e punta con strass, al fantastico prezzo di 27,55 euro (scontate del 40%).

Ma non mancano tantissime offerte su bluse, maglioni, jeans e vestiti. Senza dimenticare le offerte su accessori e borsette, che trovate nello store online.

Zara saldi 2023 uomo

Anche per gli uomini Zara.com già ora offre sconti molto interessanti. Ad esempio il cappotto con collo rimovibile, disponibile in due colorazioni, al prezzo di 79,95 euro, grazie ad uno sconto del 42%. Ma c’è anche il giubbotto imbottito in tre diversi colori, attualmente in vendita a 39,95 euro, 30 euro in meno rispetto al prezzo iniziale.

Tantissime poi le maglie con struttura o maglioni, in vendita a prezzi compresi fra 20 e 40 euro, quasi tutti con sconti intorno al 40%. Stesso discorso per le camicie. Passando ai jeans vi segnaliamo il modello cargo con cerniera scontato del 50% e in vendita a 22,95 euro. Ma non mancano anche i modelli regular fit o con abrasioni.

Infine per le scarpe ecco i mocassini driver in pelle che potete acquistare a 29,95 euro anziché 49,95 €. E le sneakers in varie colorazioni acquistabili da 30 euro in su.

In sintesi, i saldi Zara 2023 online donna e uomo ci sono già e rappresentano un’occasione da non perdere per comprare ciò che vi piace e pagarlo meno. Per gli sconti nei negozi invece serve ancora qualche giorno di pazienza, ma ormai ci siamo.