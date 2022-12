Inizio saldi invernali 2023 Sicilia. Data anticipata e durata

Saldi invernali Sicilia 2023, quando iniziano? In anticipo rispetto alle altre regioni. Data fine e durata saldi inverno a Palermo.

Saldi invernali 2023, in Sicilia iniziano prima rispetto al resto dell’Italia, salvo novità dell’ultima ora. Si comincia infatti subito dopo Capodanno, ma poi gli sconti di fine stagione invernali proseguono fino a marzo. Quindi chi ama lo shopping ha diverse settimane a disposizione per approfittare dei ribassi.

Ecco allora il calendario regionale e tutte le date dei saldi: partenza, fine, durata e regole sulle vendite.

Da quando iniziano i saldi invernali in Sicilia?

Nell’isola siciliana i saldi cominciano il 2 gennaio 2023, come si legge sul sito internet di Confcommercio. Questa data anticipata di 3 giorni rispetto al resto d’Italia, dove i saldi partono il 5 gennaio, è prevista dalla delibera regionale approvata lo scorso anno. Per questo, salvo nuovi interventi della giunta regionale del presidente Renato Schifani, non sarà modificata.

Di conseguenza a partire da lunedì 2 gennaio le vie dello shopping di città come Palermo, Catania o Messina, saranno ricche di offerte imperdibili, esposte nelle vetrine dei negozi. Qui la stagione dei ribassi è molta attesa, non solo per quanto riguarda i singoli punti vendita, ma anche per l’inizio dei saldi Sicilia negli outlet Village.

Quanto durano i saldi inverno 2023 in Sicilia

Le promozioni di fine stagione in Sicilia proseguono fino al 15 marzo 2023. Tuttavia la durata massima possibile per applicare gli sconti per legge ammonta a 60 giorni. Ciò significa che i negozianti possono decidere di ridurre i prezzi della merce in vendita anche per settimane non consecutive. Ovviamente sempre segnalando i ribassi, così come i prezzi prima e dopo l’applicazione di uno sconto.

Insomma, dal 2 gennaio fino alla metà di marzo troverete capi di abbigliamento, borse, scarpe, ma anche prodotti di tecnologia con percentuali di sconto alte. In alcuni casi fin da subito, in altre aspettando qualche settimana.

Saldi Sicilia 2023, regole e negozi che partecipano

Non è previsto alcun divieto di effettuare vendite promozionali durante il periodo precedente l’inizio ufficiale dei saldi. Di conseguenza anche attualmente potete trovare offerte interessanti per i negozi, quelle ad hoc. Magari sul maglione di H&M, Zara o altri che state cercando o perché no una borsa da Carpisa. Ma per gli sconti generalizzati bisogna attendere l’inizio del nuovo anno. Da quel momento in poi se vivete sull’isola o la visitate potrete trovare l’affare giusto per voi, a un prezzo imperdibile rispetto al resto dell’anno.

Riassumendo, la regione Sicilia ha previsto l’inizio anticipato dei saldi invernali 2023, già dal 2 gennaio. Viceversa la fine degli sconti è prevista il 15 marzo. Saranno inoltre possibili vendite promozionali in qualsiasi periodo.