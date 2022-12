Saldi invernali 2023 Campania. Quando iniziano i saldi a Napoli

Saldi Campania 2023, quando cominciano e quanto durano. Date e calendario regionale dei saldi invernali. Dove si trovano gli sconti di fine stagione.

Saldi invernali 2023, in Campania manca meno di un mese all’inizio dei saldi di gennaio e gli amanti dello shopping si preparano per le offerte in arrivo. Nei negozi o nelle catene commerciali, a Napoli e dintorni, il conto alla rovescia per l’arrivo dei ribassi è ormai cominciato.

Vediamo allora subito cosa prevede il calendario dei saldi inverno 2023 della regione Campania: data inizio, fine e durata delle promozioni.

Inizio saldi invernali 2023 Napoli e Campania

I saldi in Campania iniziano giovedì 5 gennaio 2023, come stabilito dalla delibera di giunta regionale n.634 del 29/11/2022. Quindi le per le vie dello shopping di Napoli, Salerno, Benevento, Caserta o altre città di questa regione, troverete in vetrina prezzi scontati a partire dal giorno prima dell’epifania. Appena in tempo per l’ultimo week end delle festività.

Se quindi state pensando di acquistare una borsa, per esempio da Carpisa le troverete scontate. Mentre se preferite orologi e smartwatch, ci saranno offerte da Euronics e altri negozi di tecnologia. Ma attenzione perché online, sugli store dei principali marchi di abbigliamento e non solo, i saldi potrebbero iniziare qualche giorno prima.

Quando finiscono i saldi invernali 2023 in Campania

I saldi di fine stagione in Campania terminano il 2 aprile 2023, una data decisamente posticipata rispetto alle altre regioni italiane. Tuttavia non si può superare la durata massima complessiva di 60 giorni stabilita dalla legge sul commercio e dalla delibera regionale. Ma si possono applicare sconti fino alla data indicata anche in settimane non consecutive.

Quindi ad esempio per 3-4 settimane a gennaio e altrettante a febbraio o a marzo. Di conseguenza anche se il periodo in cui potete trovare i saldi invernali può arrivare fino al 2 aprile, il limite massimo è di 60 giorni.

Vedi anche:

Saldi abbigliamento e centri commerciali Campania

Salvo nuove comunicazioni o delibere della regione del presidente Vincenzo De Luca, saranno possibili vendite promozionali anche nei giorni precedenti ai saldi. Ma ovviamente solo su alcuni specifici prodotti. I ribassi generalizzati inizieranno dal 5 gennaio 2023. Di seguito trovate tutte le informazioni fornite dalla regione sulle regole per il commercio.

CALENDARIO SALDI INVERNALI 2023 CAMPANIA BURC

Quindi se vi trovate nel territorio della regione Campania, potete approfittare dei saldi nei centri commerciali come ad esempio i punti vendita Neapolis o Mugnano. O perché no negli outlet, con i grandi marchi di abbigliamento a prezzi fortemente ridotti. Fino ai singoli negozi.

Riassumendo il primo giorno dei saldi invernali a Napoli e in Campania, è previsto per il 5 gennaio, mentre l’ultimo il 2 aprile 2023. La durata delle offerte stagionali è pari a 60 giorni, mentre nei 30 giorni precedenti l’inizio ufficiali dei saldi al momento non c’è alcun divieto di vendite promozionali.