Inizio saldi invernali 2023 Puglia. Data e durata saldi inverno

Saldi invernali 2023, quando iniziano e finiscono in Puglia. Ecco quanto durano gli sconti a Bari e in tutta la regione. Date e calendario saldi.

Saldi invernali 2023 in Puglia. Ormai ci separano poche settimane all’inizio dei saldi in tutta Italia, quindi a Bari e su tutto il territorio pugliese cresce l’attesa per l’arrivo delle promozioni stagionali. Si comincia a inizio gennaio, ma poi gli sconti proseguono per quasi due mesi.

Concentriamoci quindi sulle date dei saldi inverno 2023 in Puglia: quando cominciano, quando terminano e quali negozi partecipano.

Saldi Puglia, quando iniziano i saldi a gennaio 2023

L’inizio dei saldi di fine stagione in Puglia, è previsto per giovedì 5 gennaio 2023. Questa data rispetta l’indicazione fornita dal Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017 e dalla conferenza delle regioni. Quindi gli amanti dello shopping possono già cerchiare in rosso sul calendario questa data, perché sarà il primo giorno in cui vedranno applicati i ribassi nelle vetrine dei negozi.

Ma attenzione perché gli sconti invernali potrebbero partire anche prima online. Ad esempio per l’abbigliamento con marchi come Bershka o Globo, presenti anche nella regione Puglia, che potrebbero applicare offerte anticipatamente per gli acquisti nello store su internet.

Saldi 2023 in Puglia data fine e durata

I saldi invernali terminano il 28 febbraio 2023 in Puglia, secondo quanto stabilito dalla giunta regionale del presidente Michele Emiliano. Di conseguenza gli abitanti della regione hanno a disposizione poco meno di due mesi per approfittare degli sconti nei negozi fisici. Infatti, la durata complessiva dei saldi in Puglia è pari a 8 settimane.

Quindi fra gennaio e febbraio 2023 si troveranno sconti passeggiando per la via dello shopping a Bari, in Corso Cavour e in tutte le altre del territorio regionale. Senza dimenticare la possibilità di recarsi presso i centri commerciali o gli outlet, approfittando dei ribassi presenti nei tantissimi punti vendita qui presenti.

Saldi Puglia 2023 regole sulle vendite

In questa regione sono vietate le vendite promozionali durante i 15 giorni precedenti l’inizio ufficiale dei saldi invernali. La durata di questo divieto è la metà rispetto a quello imposto in molte altre regioni italiane, dall’Emilia Romagna al Veneto e via dicendo.

Questo significa che a partire dal 20 dicembre 2022 non troverete più le classiche offerte su alcune categorie di prodotto, applicate dai negozianti per incentivare le vendite. Ma i 15 giorni di attesa saranno ricompensati dall’arrivo degli sconti generalizzati in arrivo dal 5 gennaio in poi.

Ricordiamo però che gli esercenti possono scegliere discrezionalmente per quanto tempo applicare i saldi. In altre parole alcuni esercizi commerciali potrebbero decidere di terminare anche prima il periodo dei ribassi, rispetto alla data indicata dalla regione. In particolare dove la merce è stata già venduta in precedenza. Quindi il consiglio è quello di approfittare da subito delle promozioni per fare acquisti a prezzi scontati e regalarvi quello che desiderate. Magari un vestito o perché no uno smartwatch di ultima generazione. Tutto questo dal 5 gennaio al 28 febbraio 2023, ovvero le date di inizio e fine saldi invernali 2023 in Puglia e a Bari.