Saldi invernali 2023 Piemonte e Torino. Date inizio, fine e durata

Inizio saldi invernali 2023 a Torino. Quando cominciano i saldi in Piemonte e quanto durano. Calendario regionale degli sconti.

Saldi invernali 2023, quando iniziano in Piemonte? Mancano poche settimane alla partenza dei saldi di gennaio, molto attesi a Torino e non solo. Come di consueto gli sconti di fine stagione cominciano a gennaio e durano fino a inizio marzo.

Entriamo allora nel dettaglio: ecco quando ci sono i saldi invernali 2023 in Piemonte, secondo il calendario della regione.

Saldi Piemonte inverno 2023 data

A Torino i saldi partono il 5 gennaio 2023, quindi durante gli ultimi giorni delle festività natalizie. Visto che si tratta di un mercoledì gli appassionati di shopping avranno la possibilità di approfittarne per fare acquisti convenienti durante il lungo ponte che durerà fino a domenica 8 gennaio. Ma ovviamente anche nel periodo successivo.

Dunque è il 5 gennaio la data scelta dalla giunta regionale del presidente Cirio, salvo eventuali modifiche decise con apposita deliberazione. Ma finora il primo giorno dei saldi quest’anno è lo stesso per tutte le regioni italiane.

Fino a quando ci sono i saldi in Piemonte

Le offerte nel periodo dei saldi durano 8 settimane in questa regione. Di conseguenza facendo un rapido calcolo possiamo sapere quando finiscono i saldi invernali a Torino: ovvero il primo marzo 2023.

Chi vive nel capoluogo piemontese oppure a Novara, Biella, Vercelli e negli altri paesi di questo territorio avrà quindi poco meno di 2 mesi per approfittare delle promozioni. Nelle prime settimane di solito le percentuali di ribasso sui prezzi si aggirano intorno al 30-40%, per poi aumentare rapidamente e talvolta superare il 50%. Ma è possibile che alcuni negozi o catene commerciali propongano fin da subito sconti da non perdere sulla moda, l’abbigliamento e molto altro.

Saldi invernali Piemonte 2023 regole e consigli utili

In Piemonte sono vietate le vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data ufficiale di inizio dei saldi. Per questo nei punti vendita fisici non ci saranno ribassi durante questo periodo, in attesa dell’avvio degli sconti stagionali.

Ma attenzione perché online potreste invece trovare alcune offerte anche in questo periodo. In particolare marchi come Zara e Mango sono soliti applicare riduzioni di prezzo nei loro store online. Di conseguenza vi consigliamo di tenere d’occhio eventuali offerte ad hoc che potete vedere già in questo periodo. Ma poi per i saldi veri e propri si parte da mercoledì 5 gennaio 2023.

Visto che conosciamo il calendario, ecco un paio di consigli utili per lo shopping:

adocchiate già da ora cosa comprare, monitorando il prezzo attuale, per poi confrontarlo con quello proposto dopo l’applicazione dello sconto.

Non aspettate troppo prima di concludere un acquisto, per evitare che il prodotti si esaurisca.

Riassumendo, i saldi inverno 2023 a Torino cominciano il giorno prima della befana e terminano il 1° marzo. In queste 8 settimane troverete le migliori offerte nei negozi, a differenza del periodo precedente in cui c’è il divieto di vendite promozionali.