Carpisa borse saldi 2023. Ma gli sconti sono iniziati

Saldi Carpisa gennaio 2023, quando iniziano nei negozi e online. Dalle borse ai portafogli fino alle valigie, che sconti ci sono già da Carpisa.

Da Carpisa i saldi invernali 2023 iniziano a gennaio nei negozi fisici praticamente in tutta Italia. Online invece sono già in corso fantastiche offerte e ribassi del 50% su borse, zaini, portafogli, valige e accessori, per donna e uomo.

Quindi abbiamo raccolto per voi le migliori offerte del momento sulle borse Carpisa, per approfittare al meglio dei saldi.

Quando iniziano i saldi 2023 di Carpisa

In quasi tutte le regioni italiane i saldi cominciano il 5 gennaio 2023. Di conseguenza anche nei negozi Carpisa, da Parma a Livorno fino a quelli presenti a nord e sud, l’inizio dei ribassi invernali è previsto il giorno prima dell’epifania.

Ma se non avete voglia di aspettare questa data, non c’è nessun problema visto che i saldi 2023 online da Carpisa praticamente sono già iniziati. Al momento infatti ci sono sconti del 50% applicati sul sito internet di Carpisa, su borse, borsoni e accessori vari. Vediamo di seguito le principali occasioni di non perdere.

Saldi borse Carpisa online, quanto costano

Fra le offerte che ci sono ora su www.carpisa.it spicca la borsa a mano Crudelia, attualmente in vendita al prezzo di 19,95 euro anziché 39,95 euro. Lo stesso modello è in vendita anche in formato pattina o sacca, in tre diverse colorazioni.

Poi ecco il modello Baguette-Kassandra V2, modello elegante e funzionale che potete comprare a 17,95 euro attualmente, invece che 35,95 euro. Ma ci sono anche la borsa a mano-Yamina, disponibile al prezzo di 19,95 euro e il modello Shopping a mano-Najma (nelle colorazioni bianca, nera e rossa) in vendita a 24,95 € (anziché 49,94 €).

Portafogli e portamonete Carpisa in offerte

Se invece siete alla ricerca di un portafoglio o di mini borsette per lo stretto necessario, ecco alcune offerte interessanti disponibili ora fra i saldi Carpisa:

Portafoglio Paola Wallet VI , in vendita a 9,95 euro (-50%) in tre colorazioni e con stampe fantasiose. Lo stesso modello che include il portacellulare può essere vostro a 12,95 €.

, in vendita a in tre colorazioni e con stampe fantasiose. Lo stesso modello che include il portacellulare può essere vostro a 12,95 €. Portamonete con portachiavi-Valeria, in vendita a 4,95 € oppure 9,95 euro a seconda di dimensioni e spaziosità interna.

Zaini e valige Carpisa 2023, che sconti ci sono

Finora abbiamo visto borse, borsette e portafogli femminili, veniamo ora agli zaini e alle valigie da viaggio Carpisa, sia per uomo che per donna. Ecco le 3 migliori offerte in questa categoria, che potete trovare al momento nel negozio online di Carpisa:

borsa lavoro-Landon go (ideale per trasportare pc e oggetti di lavoro, scontata del 30% e in vendita a 34,95 euro invece che 49,95 euro.

(ideale per trasportare pc e oggetti di lavoro, scontata del 30% e in vendita a invece che 49,95 euro. Zaino Cloe V1, modello pratico ma al tempo stesso elegante che trovate al prezzo scontato di 19,95 euro.

modello pratico ma al tempo stesso elegante che trovate al prezzo scontato di Borsone-Land go da viaggio, al prezzo di 34,95 e (- 30% rispetto al prezzo di listino di 49,95 euro).

Queste le migliori offerte dei saldi Carpisa su borse, portafogli e valigie. Ma trovate tantissime altre proposte e ribassi su pochette, tracolle e accessori vari. Come visto gli sconti sono del 50% e i prezzi davvero molto interessanti già in questo momento. Ma da gennaio 2023, quando iniziano ufficialmente i saldi invernali, troverete grandi offerte pure nei negozi fisici. In alcuni casi potranno raggiungere percentuali perfino maggiori di quelle attuali. In attesa di questo momento non ci resta che augurarvi buono shopping.