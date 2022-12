Amazon saldi gennaio 2023. Date e offerte

Saldi gennaio 2023 Amazon, quando iniziano? Cosa c’è in offerta ora e cosa aspettarsi dai saldi invernali. Sconti su Apple, smartphone, Tv e non solo.

Saldi gennaio 2023 su Amazon. Stanno per iniziare gli sconti invernali sull’e-commerce più famoso al mondo. All’estero in anticipo, ma ci saranno anche in Italia. Quindi preparatevi per le offerte in arrivo su Amazon per smartphone, Apple, Smart Tv e molto altro. Intanto, vi aiutiamo anticipandovi tutto quello che sappiamo sui saldi prime 2023: quando cominciano e cosa comprare a prezzi scontati adesso o nelle prossime settimane.

Quando ci sono gli sconti invernali 2023 su Amazon?

Nei paesi esteri, come ad esempio l’Inghilterra oppure gli Stati Uniti, i saldi invernali di Amazon iniziano già dal 26 dicembre 2022. Quindi da Santo Stefano in poi. In Italia le cose sono diverse, ma negli ultimi anni sono sempre partiti circa una settimana dopo rispetto a questa data.

Di conseguenza, anche se finora Amazon Italia non ha ancora annunciato la data ufficiale dell’inizio dei saldi, probabilmente cominceranno i primi giorni di gennaio 2023.

Saldi Amazon 2023: le migliori offerte del momento

Se non avete voglia di attendere la partenza degli sconti di fine stagione, c’è una buona notizia per voi: su Amazon ci sono già offerte imperdibili per comprare ora cellulari a prezzo scontato. Ecco le migliori in questo momento.

Apple

Partiamo con gli iPhone, sempre oggetto del desiderio di chi cerca un cellulare bello e moderno. Sul sito di amazon attualmente trovate l’Apple iPhone 12 bianco, al prezzo di 787 euro, con uno sconto dell’11% rispetto al prezzo originario di 899 euro.

Sconti già disponibili anche su:

iPhone 13 (del 6%) in vendita a 879 euro anziché 939 €

(del 6%) in vendita a 879 euro anziché 939 € iPhone 14 Plus (del 6%) al prezzo di 1.109,99 euro invece che 1.179.

Oltre a questi modelli nuovi, su Amazon potete comprare anche iPhone ricondizionati risparmiando parecchi soldi.

Smartphone

Ancora più convenienti sono gli smartphone Android in questo momento. Eccovi due esempi:

Smart Tv

Le promozioni non mancano neppure sulle Smart tv già adesso su Amazon. Solo per fare un esempio potete acquistare la Tv LG da 43 pollici e tecnologia 4K al prezzo di 303,05 euro (-10% rispetto al costo iniziale).

Saldi gennaio 2023 online su Amazon cosa aspettarsi

Abbiamo visto solo alcune delle offerte già disponibili sul sito www.amazon.it. Ovviamente dopo l’inizio ufficiale dei saldi 2023 le percentuali di sconto applicate su Apple, Smartphone e televisioni sarà ancora più alte. Quindi se desiderate acquistare uno di questi prodotti che hanno un costo piuttosto elevato, potete attendere qualche settimana per ottenere un prezzo migliore. Mentre invece se il vostro budget non è troppo basso allora potete già da ora concludere un acquisto.

Inoltre, sappiamo fin da ora che durante i saldi di gennaio 2023 Amazon applicherà moltissimi sconti su tante altri prodotti di Tecnologia. A partire da orologi e smartwatch passando per i prodotti Amazon Alexa, Echo Dot e Echo Show, fino alle cuffie bluetooth. Ma anche se state pensando di comprare un nuovo Pc o tablet le occasioni giuste non mancheranno di certo.

Per questo se non avete già un account su Amazon vi consigliamo di farvelo fin da ora, inserendo tutti i vostri dati. In questo modo gli acquisti durante i saldi invernali saranno più rapidi e sempre sicuri.