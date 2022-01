Saldi, iPhone ricondizionati dove trovarli scontati

Saldi 2022, iPhone ricondizionati in offerta. Ecco dove acquistare e quanto costano iPhone XR, XS e 12 mini. Sconti Amazon Reneweed e nei negozi.

Saldi, se siete alla ricerca di un iPhone ricondizionato, ovvero un telefono Apple già usato, ma perfettamente integro, ecco le migliori offerte attualmente disponibili fra cui scegliere. Si tratta di modelli a prezzi scontati e garantiti, che potete acquistare da subito su Amazon o nei negozi.

iPhone XR ricondizionato

Il modello Apple iPhone xr ricondizionato color nero, è attualmente disponibile su Amazon a 357 euro. Dispone di 64 GB di memoria, schermo da 6,1 pollici e fotocamera da 12 MP. Questo cellulare è disponibile anche con altre colorazioni (rosso, bianco, blu e giallo), ma con prezzi leggermente diversi a seconda dei casi.

iPhone XS ricondizionato

Modello ricondizionato color oro, in vendita su Amazon a394,90 euro, con un ribasso del 20% rispetto al prezzo suggerito. Possiede 64 GB di memoria, doppia fotocamera da 12mp con doppia stabilizzazione ottica dell’immagine e display da 5,8 pollici. Lo stesso modello ricondizionato è disponibile anche nelle colorazioni argento e grigio siderale.

iPhone 12 mini ricondizionato

L’Apple iPhone 12 mini ricondizionato color bianco, attualmente si trova su Amazon a 641 euro. Parliamo di uno degli ultimi modelli, con 64 GB di memoria, dimensioni schermo da 5,4 pollici, tecnologia Wi-fi e molto altro. Per chi desidera il modello con 256 GB di memoria il prezzo sale a 699 euro. Inoltre, ci sono altre colorazioni disponibili per l’iPhone 12 mini ricondizionato: nero, azzurro e rosso.

iPhone ricondizionati Apple, Amazon Reneweed

Abbiamo visto alcuni dei modelli Apple ricondizionati attualmente acquistabili, ma ne trovate molti altri online. Quello di comprare un iPhone ricondizionato è un ottimo modo per avere un prodotto di qualità, ma con un prezzo decisamente più contenuto. Infatti la differenza di prezzo fra questi e quelli nuovi in molti casi è di alcune centinaia di euro. Se poi sono applicati ulteriori sconti, come ad esempio nel periodo dei saldi, allora il costo finale diventa ancora più conveniente.

Per quanto riguarda i posti dove comprarli, online il principale è Amazon Prime. In particolare nella sua sezione Renewed, ci sono tutti i prodotti ispezionati appositamente, funzionanti e dall’aspetto come nuovo. Inoltre c’è la garanzia di 1 anno sull’acquisto, quindi non c’è nulla da temere per eventuali malfunzionamenti.

Infine, è possibile acquistare iPhone Apple ricondizionati anche nei negozi fisici, in questo caso però dovrete prima verificare la disponibilità degli stessi, nel punto vendita che avete scelto. Insomma, Amazon è probabilmente più pratico, ma nulla vieta di acquistare i prodotti ricondizionati altrove. Il consiglio però è sempre quello di fare attenzione alla presenza della garanzia. E ovviamente occhio al prezzo, per trovare la miglior offerta sull’iPhone che desiderate.

