iPad mini e iPad pro 2021: idee regali di Natale

iPad in offerta. Dall’iPad pro 2021 al Mini, fino a tutti gli altri modelli Apple. Ecco 4 idee tecnologiche per il perfetto regalo di Natale.

iPad – Se siete alla ricerca del regalo giusto da mettere sotto l’albero di Natale probabilmente i prodotti Apple sono l’ideale, soprattutto se i destinatari sono amanti della tecnologia. Vediamo allora quali sono gli iPad in offerta su Amazon o gli ultimi modelli disponibili, con prezzo e caratteristiche di ognuno.

iPad Pro 11

Attualmente trovate l’iPad Pro 11 in vendita su Amazon al prezzo di 868,99 euro (con uno sconto di 30 euro) per il modello con 128 GB di memoria. Lo stesso modello con 256 GB costa invece 919,00 euro, con uno ribasso in questo caso di 90 euro. Parliamo di modelli di 11 pollici color grigio siderale, con sistema operativo iOS, Wi-fi, fotocamera frontale e batteria che dura tutto il giorno.

2021 Apple iPad Pro 12,9 pollici

Questo modello di quinta generazione, è in vendita a 1209 euro su Amazon al momento, con uno sconto di 120 euro rispetto al prezzo iniziale. Dispone di 256 GB di memoria, ma sono disponibili anche tagli più grandi. Lo schermo è di 12,9 pollici touch, con Wi-Fi ultra veloce e tante altre peculiarità che lo rendono un top di gamma. Le colorazioni fra cui scegliere in questo caso sono due: argento e grigio siderale.

iPad mini 8,3 pollici

Chi ama gli schermi con dimensioni ridotte, può prendere in considerazione l’Apple iPad mini, da 8,3 pollici di sesta generazione. Stiamo parlando di un modello in vendita su Amazon al prezzo di 899 euro con 256 GB di memoria, tecnologia 5G e sistema operativo iOS 14. Più basso invece il prezzo per il modello con 64 GB di memoria, che trovate a 729 euro in questo momento su amazon.it. Su questo modello avete 4 colorazioni a disposizione: Galassia, grigio siderale, viola e rosa.

Apple iPad da 10,2 pollici

Infine, se siete alla ricerca di un modello più economico, ma comunque performante e bello da vedere, vi consigliamo l’iPad da 10,2 pollici, color argento. Il tablet Apple di nona generazione, in questo caso costa 559 euro su Amazon non essendo più fra gli ultimi modelli usciti. Nonostante questo dispone di

Idee originali regalo di Natale Apple

Come visto ci sono diverse soluzioni se avete in mente di fare un regalo natalizio a marchio Apple. Gli iPad di questo tipo spesso vanno a ruba, per questo vi consigliamo di non attendere troppo prima di procedere all’acquisto, altrimenti rischiate di non averlo più a disposizione prima dell’arrivo delle feste. Inoltre, su alcuni modelli sono presenti sconti interessanti, considerando che raramente questo marchio li applica.

Se invece cercate altro potete sbizzarrirvi fra le proposte Apple, dagli iPhone, fino agli Apple Watch, senza dimenticare i MacBook o gli Air Pods, tanto per fare degli esempi. In altre parole, se amate la tecnologia su Amazon trovate questi prodotti con una semplice ricerca.

Queste in sintesi i modelli più interessanti attualmente disponibili per iPad, iPad Pro 2021 e iPad mini. Scegliete quello che preferite e il perfetto regalo di Natale tecnologico è servito.

VEDI ANCHE: