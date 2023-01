Sconti Amazon Apple | Samsung. 7 offerte di ora

Amazon sconti: cellulari, smartwatch e tablet Samsung-Apple in offerta. Ecco cosa trovi a prezzo scontato su amazon in questo momento.

In attesa dei prossimi sconti Amazon 2023 sul sito del famoso e-commerce ci sono già delle offerte imperdibili sui prodotti Apple e Samsung. Dagli iPhone agli smartphone, ma anche orologi, tablet e pc. Abbiamo scelto per le 7 occasioni da non perdere se ami la tecnologia.

1- Samsung S21 Smartphone Android

Lo smartphone Samsung S21 attualmente è in vendita a 480 euro su Amazon, scontato del 38% rispetto al prezzo iniziale di 769 euro. Un’offerta davvero notevole per un modello da 6,4 pollici, con tecnologia 5G e 128 GB di memoria, color grigio o in altre 3 colorazioni.

2- Apple iPhone 13

Uno dei cellulari Apple più amati e performanti, vale a dire l’iPhone 13 Mazzanotte scontato di 80 euro rispetto al prezzo iniziale. Infatti su amazon.it costa 979 € anziché 1.059. Disponibile in 6 diverse colori, ha una memoria di 256 GB, schermo da 6,1 pollici, sistema operativo iOS 15 e tecnologia 5G.

3- Apple iPhone 12

Se desideri un cellulare Apple, a un prezzo più contenuto senza però rinunciare alla qualità, ecco l’iPhone 12. Su Amazon adesso lo trovi in vendita a 760,99 euro, con uno sconto del 14%. Modello con 128 GB di memoria, tecnologia 5G e sistema operativo iOS 14.

4- Samsung Galaxy Watch4

Uno degli orologi più desiderati, questo Smartwach Samsung è attualmente in vendita a 179, 43 euro, a un prezzo scontato del 33%. Quindi puoi comprare il Watch 4 con 40 mm, Bluetooth, monitoraggio della salute e una batteria di lunga durata, a un prezzo più basso di 90 euro rispetto a quello iniziale.

5- Apple iPad pro 2022

Il fantastico iPad Pro da 12,9 pollici, è ora in vendita al prezzo di 1299 euro con uno sconto del 12% rispetto al prezzo iniziale di 1469. Modello di sesta generazione disponibile nel colore grigio siderale. Queste le sue specifiche tecniche: 128 GB di memoria, sistema operativo iPadOS, 8 GB di Ram e tecnologia di comunicazione Bluetooth e Wi-Fi.

6- Samsung Galaxy Tab S5e

Questo Tablet Samsung adesso è scontato del 38% sul sito di amazon. Di conseguenza lo puoi acquistare a 314,99 euro invece che 509 €. Il modello S5e dispone di un display da 10.5 pollici Superamoled, 64 GB di memoria, 4 GB di Ram e sistema operativo Android 9.

7- Apple Airpods Pro

Modello Airpods di seconda generazione disponibile su Amazon a 269 euro in questo momento, con uno sconto del 10% sul prezzo consigliato. Queste cuffie Apple del 2022 color bianco possiedono tecnologia Bluetooth, Wireless e batteria di lunga durata (fino a 6 ore di ascolto con una sola ricarica e più di 30 ore con custodia di ricarica).

Quando si abbassano i prezzi su Amazon?

Di solito i prezzi su Amazon scendono durante determinati periodi di offerta. Ad esempio durante i prime day oppure durante il black friday come è stato lo scorso novembre.

Lo stesso avviene per la settimana delle offerte, sparse durante l’anno o in modo più pronunciato durante i saldi. Il 2023 non fa eccezione da questo punto di vista, ma come puoi notare dall’articolo gli sconti su Amazon ci sono praticamente sempre. Quindi se vuoi comprare un iPhone Apple o uno Smartphone Samsung ti conviene approfittare già di questi ribassi. Stesso discorso per tablet, smartwatch e altri accessori dei due marchi.

In alternativa puoi attendere per ulteriori sconti, che durante i saldi di gennaio 2023 andranno via via aumentando.