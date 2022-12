Saldi Fvg 2023. Quando ci sono i saldi invernali, date

Saldi invernali 2023 Fvg. Quando iniziano e quanto durano gli sconti a Trieste. Calendario regionale dei saldi.

Saldi Fvg 2023, i saldi invernali in Friuli stanno per iniziare a gennaio per poi proseguire nei due mesi seguenti. Forse mai come quest’anno c’è grande attesa per l’arrivo dei saldi, visto che fare acquisti risparmiando è diventato importante per molte famiglie. Oppure semplicemente c’è la voglia di togliersi qualche sfizio, ma a un prezzo conveniente.

Ecco allora tutte le date dei saldi 2023 Fvg: quando cominciano e terminano e quali sono i negozi che aderiscono.

Inizio saldi invernali 2023 in Friuli

I saldi 2023 Fvg inizieranno il 5 gennaio 2023. Si tratta dell’ultimo giorno lavorativo (un giovedì) precedente all’epifania, così come stabilito in quasi tutta Italia. Questa la data scelta dalla giunta del governatore Massimiliano Fedriga in accordo con la conferenza delle regioni.

La sessione invernali degli sconti poi durerà a lungo a Udine, Trieste, Pordenone e le altre località friulane. Ma intanto dal primo giorno troverete sconti esposti nelle vetrine di negozi e centri commerciali.

Vedi anche:

Quando finiscono i saldi 2023 Fvg

I saldi invernali in questa regione terminano il 31 marzo 2023. Quindi la data di fine sconti è posticipata rispetto alla maggioranza delle regioni italiane, che si fermano al 5 marzo o in alcuni casi come per i saldi Lazio già durante il mese di febbraio.

Tuttavia la durata dei ribassi non può superare i 60 giorni totali. Di conseguenza i commercianti possono decidere discrezionalmente di applicare offerte anche in settimane non consecutive. Magari iniziando a gennaio per poi fermarsi a febbraio e poi riprendere. Ma al netto di questo le regole da rispettare restano quelle della corretta esposizione della merce in saldo (con prezzi prima e dopo lo sconto). Non è invece previsto alcun obbligo di comunicazione preventiva al comune per la data di inizio.

Saldi invernali 2023 Friuli, regole e negozi

La regione Fvg per i saldi 2023 ha concesso la possibilità di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, come conferma Confcommercio. Di conseguenza anche in questi giorni pre saldi potreste trovare alcune offerte ad hoc nei negozi sparsi sul territorio regionale. Esattamente come sta avvenendo online per i saldi Amazon oppure per le catene commerciali di abbigliamento.

Ma se allo shopping online preferite quello nei negozi fisici, per toccare con mano capi di abbigliamento o altro, non preoccupatevi come visto mancano solo pochi giorni all’inizio dei saldi. In Fvg trovate tanti outlet o centri commerciali dove fare acquisti. Ecco alcuni esempi:

Centro Commerciale Friuli , a Tavagnacco (Udine)

, a Tavagnacco (Udine) Palmanova Village , situato a Aliello del Friuli (Udine)

, situato a Aliello del Friuli (Udine) Gran Shopping Belforte, a Monfalcone (Gorizia).

In sintesi, i saldi 2023 Fvg iniziano il 5 gennaio ma durano fino al 31 marzo. In questi mesi gli sconti saranno numerosi nei singoli negozi delle città e nei poli commerciali. Quindi vi consigliamo di approfittarne. Nel frattempo seguite anche i saldi Zara 2023 per non perdere le migliori offerte del momento sull’abbigliamento e tutti gli sconti e offerte online che trovate ora su Amazon dalla casa alla tecnologia ai vestiti