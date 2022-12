Saldi Abruzzo 2023. Quando iniziano e finiscono i saldi invernali

Saldi gennaio 2023 Abruzzo. Data inizio e durata degli sconti invernali a Pescara e in tutta la regione.

Saldi invernali 2023 in Abruzzo stanno per iniziare le offerte nei negozi, nei centri commerciali e negli outlet. A gennaio infatti ci sono i saldi di fine stagione e i prezzi dei capi di abbigliamento piuttosto che dei prodotti di tecnologia e molti altri, scenderanno parecchio.

Quindi per non perdere nessun affare, qui di seguito ci sono tutte le informazioni sui saldi 2023 in Abruzzo: quando cominciano, quanto durano e dove trovarli.

Inizio saldi invernali 2023 Abruzzo, data

I saldi partono giovedì 5 gennaio 2023 a Pescara, L’Aquila e tutte le altre località abruzzesi. Il primo giorno delle offerte stagionali è stato deciso dalla giunta regionale del presidente Marsilio e riportato sul sito di Confcommercio.

L’Abruzzo quindi si allinea a quasi tutte le altre regioni italiane, che salvo eccezioni come la Sicilia, partono il giorno precedente l’epifania. Da questo giorno troverete le percentuali di sconto applicate direttamente dalle vetrine dei negozi, nei centri città come ad esempio a Pescara, ma anche nelle catene commerciali.

Quando finiscono i saldi 2023 in Abruzzo

Il periodo dei saldi finisce il 5 marzo 2023 in tutta la regione Abruzzo. Quindi la durata degli sconti e delle promozioni nei negozi è pari a 60 giorni in totale. Tuttavia i commercianti possono decidere discrezionalmente di terminare prima le promozioni sulla propria merce. Di conseguenza se nella vostra lista dei desideri c’è qualche prodotto o vestito in particolare, vi consigliamo di non aspettare troppo tempo prima di acquistarlo.

Inoltre le regole sul commercio in Abruzzo prevedono il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio degli saldi. Quindi attualmente offerte ad hoc non sono presenti negli esercizi commerciali fisici e non lo saranno fino al 5 gennaio. Viceversa online le promozioni ci sono già.

Saldi Abruzzo gennaio 2023, in quali negozi

Abbiamo visto date e durata dei saldi invernali 2023 in Abruzzo. Ora per completare il discorso ecco quali sono i centri commerciali, gli outlet e i punti vendita in cui troverete gli sconti nelle prossime settimane.

Ad esempio se volete acquistare una borsa potete approfittare dei saldi da Carpisa nei tanti negozi presenti sul territorio regionale. Oppure per l’abbigliamento potete scegliere fra H&M, Primark oppure Zara per fare degli esempi. Mentre se cercate tanti negozi tutti insieme ecco dove potete andare:

Centro commerciale Iper Pescara

Centro commerciale Megalò (a Chieti)

Outlet Village Città Sant’Angelo (in provincia di Pescara)

Centro commerciale Gran Sasso (a Teramo)

Centro commerciale L’Aquilone (L’Aquila)

Riassumendo, i saldi invernali in Abruzzo cominciano il 5 gennaio e durano 60 giorni, quindi fino al 5 marzo 2023. Sconti e promozioni si potranno trovare nelle città o nei plessi commerciali presenti nelle diverse province.