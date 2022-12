Saldi invernali 2023 Marche. Date inizio e fine

Inizio saldi invernali 2023 nelle Marche, data. Quanto durano i saldi ad Ancona e in tutta la regione. Calendario e delibera regionale.

Saldi invernali 2023 regione Marche. A inizio gennaio finalmente arrivano gli sconti nei negozi sparsi sul territorio marchigiano, che durano per diverse settimane ma meno dei soliti 60 giorni.

Vediamo quindi nel dettaglio cosa ha stabilito la giunta regionale per i saldi inverno 2023: quando cominciano e fino a quando ci sono.

Quando iniziano i saldi invernali 2023 Marche

Come stabilito con delibera n.1358 del 15 novembre 2021, i saldi invernali nelle Marche cominciano il primo giorno feriale antecedente l’Epifania. Più precisamente giovedì 5 gennaio 2023. Se quindi vivete nella città di Ancona, oppure a Ascoli, Fermo, Loreto o nel resto del territorio marchigiano, segnatevi questa data perché darà il via agli sconti nei negozi.

Nei primi giorni potreste trovare ribassi nell’ordine del 30-40 o 50% su abbigliamento e non solo. Ma con il trascorrere delle settimane le percentuali tenderanno a crescere su tutta la merce in saldo.

Vedi anche:

Saldi 2023 regione Marche fine e durata

Gli sconti inverno 2023 finiscono il 1° marzo, come da delibera di giunta regionale guidata dal presidente Acquaroli. Quindi nella Marche i ribassi stagionali durano 8 settimane in tutto, meno dei canonici 2 mesi anche se di pochi giorni.

Ma certamente gli abitanti e i visitatori avranno a disposizione dal 5 al 31 gennaio oltre che l’intero mese di febbraio 2023, per fare acquisti convenienti. Magari in una delle vie dello shopping del capoluogo Ancona oppure negli outlet molto ben forniti che trovate sul territorio. Ad esempio l’oultet Unionmoda in provincia di Pesaro Urbino oppure Nero Giardini Outlet a Fermo e la lista sarebbe ancora lunga. Senza dimenticare centri e catene commerciali.

Saldi Marche, vendite promozionali e negozi

Come prevedono le norme regionali sul commercio, le vendite promozionali sono vietate nei 30 giorni prima della partenza dei saldi. Ciò significa che attualmente nei negozi fisici non ci sono ribassi mirati sulla merce e si proseguirà così fino al 4 gennaio 2023. Dal giorno seguente invece le offerte saranno pressoché generalizzate.

E quindi quale occasione migliore se avete in mente di rinnovare il vostro guardaroba? Ad esempio ci saranno sconti su vestiti, giacche e scarpe nei negozi Zara di Ancona e in quelli presenti in questa regione. Quindi vi consigliamo di scegliere già da ora cosa comprare, in modo da farvi trovare pronti per le offerte di gennaio.

In sintesi, il saldi inverno 2023 nelle Marche cominciano il 5 gennaio e finiscono il primo marzo. In queste 8 settimane le percentuali dei ribassi saranno alte su quasi tutta la merce, a differenza di quanto avviene prima dell’inizio del periodo promozionale, in cui le promozioni in negozio non sono disponibili.