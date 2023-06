Quando iniziano i saldi estivi 2023 in Fvg. Data e durata sconti di fine stagione nella regione Friuli. Outlet e negozi dove trovare le offerte estive.

I saldi estivi 2023 Friuli Venezia Giulia cominciano il primo giovedì di luglio e proseguono fino al mese di settembre. Lo ha stabilito la giunta regionale del governatore Fedriga con deliberazione del 4 maggio.

Ecco allora nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere su saldi estate 2023 in Fvg: date ufficiali di inizio e fine periodo, durata, regole e negozi che aderiscono.

Data inizio e fine saldi estate 2023 Fvg

I saldi estivi 2023 Friuli Venezia Giulia cominciano giovedì 6 luglio 2023. Con questa scelta la giunta ha modificato per quest’anno il periodo stabilito per i saldi estate previsto dalla legge regionale 29/2005, che prevedeva il primo sabato di luglio con primo giorno degli sconti estivi. Di conseguenza quest’anno si inizia in data leggermente posticipata, come in gran parte delle altre regioni italiane.

Sempre la stessa delibera ha stabilito che i saldi estivi terminano il 30 settembre 2023. Ricapitolando queste le date ufficiali dei saldi estivi 2023 in Fvg da segnare in calendario:

6 luglio: primo giorno

30 settembre: ultimo giorno.

Saldi estivi 2023 Friuli Venezia Giulia il calendario

Bisogna precisare che la durata degli sconti non può superare i 60 giorni complessivi. Sarà quindi possibile proseguire con i ribassi nelle vetrine dei negozi sparsi in tutta la regione, anche per settimane non consecutive. La scelta dei periodi in cui applicare gli sconti resta a discrezione dei commercianti.

Inoltre per le offerte durante questo periodo il sito ufficiale della regione Fvg prevede le seguenti disposizioni:

non è necessaria alcuna comunicazione preventiva al comune di competenza sull’avvio dei ribassi

c’è l’obbligo di esposizione del prezzo iniziale e di quello finale dopo lo sconto applicato

non sono previsti divieti di vendite promozionali.

Negozi aderenti ai saldi estivi 2023 Friuli Venezia Giulia

Abbiamo visto regole e calendario dei saldi estate 2023 Fvg, ma dove si possono trovare le migliori offerte per abbigliamento donna e uomo. Oppure le percentuali di sconto più alte su scarpe, borse, accessori e perfino smartphone e smartwatch? Di sicuro nei negozi presenti nelle vie dei centri cittadini, come quelli di Udine o Trieste, ma anche negli outlet o nelle catene commerciali più importanti presenti in questa regione.

Ecco i nomi dei principali centri commerciali dove fare shopping in Friuli durante i saldi estate 2023:

Palmanova village, a Aiello del Friuli (Udine)

Web outlet, a Udine

Gran shopping Belforte centro commerciale, a Monfalcone (Gorizia)

Galleria Rossoni, a Trieste

Parco commerciale Centro studi, a Udine

Centro Commerciale Meduna, a Pordenone.

In sintesi, i saldi estivi 2023 Friuli Venezia Giulia iniziano il 6 luglio e finiscono il 30 settembre. La durata massima è di 60 giorni, ma residenti e turisti hanno a disposizione praticamente tutta l’estate dal primo giorno di sconti in poi per trovare l’affare giusto a prezzo scontato.

