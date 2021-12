Quando iniziano i saldi invernali 2022 in Friuli Venezia Giulia. Data e durata

Saldi invernali 2022 Fvg. Date inizio e fine saldi in Friuli. Calendario degli sconti e regole applicate a Trieste e in tutta la regione.

Saldi invernali 2022 Friuli Venezia Giulia. Con apposita deliberazione, la regione ha stabilito il calendario degli sconti di fine stagione. Vi anticipiamo fin d’ora che si parte a ridosso della befana, ma i ribassi proseguiranno per diverse settimane a seguire.

Ecco allora le date di inizio e fine saldi invernali 2022 in Friuli, ma anche durata e regole da tenere a mente per commercianti e consumatori.

Inizio saldi invernali 2022 Fvg data

La giunta regionale presieduta dal governatore Massimiliano Fedriga, ha scelto mercoledì 5 gennaio 2022 come primo giorno dei saldi invernali. Quindi i ribassi inizieranno a poche ore dall’epifania nei negozi situati a Trieste, Udine e in ogni altra località friulana.

La decisione rispecchia le indicazioni della conferenza delle regioni e province autonome, di cui lo stesso Fedriga è presidente. Sono inoltre in linea con l’art. 34 della L.R. 29/2005 e il calendario tradizionalmente utilizzato dalla regione, al netto delle decisioni straordinarie prese a causa dell’emergenza covid.

Data fine e durata saldi 2022 in Friuli

Gli sconti in questa regione termineranno il 31 marzo 2022, sarà quindi possibile prolungare i ribassi fino a questa data. La durata quindi potrà essere prolungata anche a marzo, ma per un periodo complessivo non superiore ai 60 giorni.

Ricordiamo inoltre che durante questo periodo sarà fondamentale rispettare le norme anti contagio, che ormai abbiamo imparato a conoscere. La regione attualmente è in zona gialla, ma c’è il rischio di passare alla zona arancione se la situazione dovesse peggiorare.

Ovviamente in questo caso potrebbero esserci nuove decisioni dalla regione, che però al momento non sono in programma.

Saldi 2022 Friuli Venezia Giulia, regole vendite

I consumatore devono fare attenzione al rispetto delle norme anti covid, mentre i commercianti hanno altri obblighi per il corretto svolgimento dei saldi, stabiliti dalla LR 29/2005 – articolo 34. In particolare:

la presentazione delle vendite prevede l’esposizione del prezzo praticato ordinariamente, lo sconto espresso in percentuale ed il prezzo finale.

Bisogna separare in modo distinto la merce in saldo da quella che non lo è.

Non è invece necessaria effettuare alcuna comunicazione di avvio sconti al comune di riferimento. Non saranno inoltre possibili vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’inizio dei ribassi stagionali.

Di seguito trovate il comunicato di Confcommercio Pordenone, con le date dei saldi della regione, ma anche un approfondimento delle regole sulle vendite.

Ricapitolando, l’inizio dei saldi invernali 2022 in Friuli Venezia Giulia è previsto per il 5 gennaio, mentre la fine per il 31 marzo 2022. Il tutto nel rispetto delle norme anti covid e delle regole sulle vendite dalla regione.

