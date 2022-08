Inizio scuola Umbria 2022/2023. Date e Pdf calendario scolastico

Quando inizia quest’anno la scuola in Umbria? Data primo e ultimo giorno secondo il calendario scolastico regionale 2022-23.

Inizio scuola a.s. 2022 2023. La regione Umbria su proposta dell’Assessore all’Istruzione Paola Agabiti, ha approvato il calendario per il nuovo anno scolastico, definendo inizio, fine e durata delle lezioni.

Ecco allora quando riaprono le scuole in Umbria 2022-23, quando terminano le lezioni e quali sono le vacanze previste durante l’anno.

Quando comincia la scuola 2022 2023 in Umbria?

In base a quanto deciso dalla giunta regionale umbra, nelle scuole di ogni ordine e grado le lezioni iniziano il 14 settembre 2022. Quindi a metà settimana, di mercoledì per la precisione, tornano in aula gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori, ma anche quelli delle materne.

Insomma, è già partito il conto alla rovescia per il ritorno in classe degli alunni che frequentano istituzioni scolastiche nel territorio della regione Umbria. Le vacanze estive finiscono il 13 settembre e dal 14 si torna sui banchi di scuola. In pratica con un giorno di anticipo rispetto a quanto previsto dalla vicina Emilia Romagna, ma in linea con la maggior parte degli altri territori italiani.

Quando termina la scuola 2023 Umbria

La giunta guidata dal presidente Donatella Tesei, ha fissato anche la data dell’ultimo giorno di scuola in Umbria: il 10 giugno 2023. In questo caso si tratta di un sabato che chiude la settimana e rappresenta l’inizio delle vacanze estive 2023 per chi frequenta scuole dalle elementari fino ai licei. Ovviamente non per chi deve sostenere gli esami. La durata complessiva delle lezioni per quest’anno è pari a 205 giorni.

Le scuole d’infanzia invece chiudono il 30 giugno 2023. Come di consueto in questo caso la data è posticipata per venire incontro ai genitori e conciliare al meglio la vita lavorativa con quella familiare.

Calendario a.s. 2022/2023 Umbria, ponti e festività

Oltre alle date viste fin qui, la regione ha definito anche quando resteranno chiuse le scuole per le vacanze nel corso dell’anno. Ecco le date in cui gli studenti potranno restare a casa (oltre a tutte le domeniche):

31 ottobre e 1 novembre: ponte e festa di ognissanti

8 dicembre: Immacolata concezione

dal 23 dicembre 2022 al 7 gennaio 2023: vacanze di Natale

dal 6 all’11 aprile: vacanze di Pasqua

24-25 aprile: ponte e festa della Liberazione

1° maggio: Festa del lavoro

2-3 giugno: Festa della repubblica e ponte

Festa del santo patrono (cambia data in base al comune dove si trova la scuola frequentata).

Di seguito trovate tutte le festività e i giorni di lezione, con il calendario del nuovo anno scolastico in formato pdf da scaricare.

CALENDARIO SCOLASTICO 2022-23 UMBRIA PDF

Riassumendo, quest’anno le scuole in Umbria iniziano il 14 settembre 2022 e terminano il 10 giugno 2023. Tuttavia come da calendario regionale ci sono vari ponti e feste sparse nel corso dell’anno.

