Inizio scuola Marche. Calendario scolastico 2022/23 Pdf

Quando inizia la scuola 2022-2023 nelle Marche. Data primo giorno di scuola a settembre e calendario regionale delle lezioni.

Inizio scuola regione Marche 2022-23. Le scuole materne, elementari, medie e superiori presenti in questo territorio riaprono a metà settembre, come stabilito dalla giunta con deliberazione approvata su proposta dell’assessore all’Istruzione Giorgia Latini. Tuttavia durante l’anno sono previste alcune pause per gli studenti.

Ecco allora quando iniziano e finiscono le lezioni nelle scuole delle Marche, in base al calendario scolastico 2022 2023.

Che giorno comincia la scuola nelle Marche?

Come da programma regionale delle Marche le scuole riaprono mercoledì 14 settembre 2022. Questa data è valida per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di ogni grado.

Quindi per gli studenti che frequentano le istituzioni scolastiche ad Ancona, Ascoli, Fermo e in tutte le altre località della regione, suonerà la prima campanella un giorno prima della metà di settembre. Questa data è stata scelta da buona parte delle regioni italiane, ma è leggermente posticipata rispetto ad altre che hanno deciso di iniziare da lunedì 12 settembre. E’ il caso ad esempio della Lombardia.

Quando finisce la scuola 2023 nelle Marche?

L’ultimo giorno di scuola è previsto per il 10 giugno 2023. Si tratta di un sabato che decreterà l’inizio delle vacanze estive 2023 per gli studenti delle elementari, medie e superiori, se si escludono coloro che devono sostenere gli esami. Nel complesso la durata delle lezioni è pari a 208 giorni.

Viceversa le scuole materne chiudono più tardi come di consueto e un particolare il 30 giugno 2023. In questo caso quindi la durata totale dell’attività didattica sale a 228 giorni.

Quando non si va a scuola? Calendario Marche 2022-23

Durante l’anno sono previste diverse festività e ponti, in cui gli studenti potranno restare a casa visto che le scuole resteranno chiuse. Ecco l’elenco delle date da cerchiare in rosso per chi vuole sapere quando ci sono le vacanze:

31 ottobre, 1 e 2 novembre: ponte e festività ognissanti

8 dicembre: festa dell’immacolata

dal 24 dicembre all’8 gennaio: festività di Natale

dal 6 all’11 aprile: feste di Pasqua

24-25 aprile: festa della liberazione e ponte

1 maggio: festa dei lavoratori

2-3 giugno: festa della Repubblica e ponte.

A queste date si potrà aggiungere un giorno di festività per il patrono locale, la cui data varia di caso in caso. Di seguito l’intero calendario scolastico in formato pdf da scaricare, fornito dal sito della Regione Marche sullo svolgimento delle attività didattiche per l’a.s. 2022 2023.

In sintesi, le scuole nelle Marche iniziano il 14 settembre 2022 e finiscono il 10 giugno 2023. Durante l’anno come visto non mancano festività e ponti, da quelle natalizie a quelle di Pasqua e non solo, fino ad arrivare alla pausa estiva che segna la fine delle lezioni.

