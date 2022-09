Bonus libri 2022/23 Umbria. Modello domanda comuni

Bonus libri scolastici Umbria 2022/2023. Come richiedere il contributo per la fornitura dei libri ai comuni. Modulo da scaricare e requisiti.

Bonus libri regione Umbria 2022/23. Come stabilito dalla giunta con DGR n.852 del 10/08/2022 le famiglie con figli studenti possono accedere al contributo per l’acquisto di libri di testo da utilizzare nel nuovo anno scolastico.

Concentriamoci quindi sulle modalità di presentazione della richiesta, l’Isee e le altre caratteristiche necessarie per ricevere l’agevolazione regionale.

Regione Umbria bonus libri 2022 2023 beneficiari

Il bando regionale ha stabilito i requisiti per accedere al contributo per l’acquisto di libri scolastici. In particolare sono ammessi al beneficio gli studenti:

che frequentano scuole medie o superiori nell’anno scolastico 2022-23 presenti in Umbria

residenti in un comune del territorio regionale

appartenenti a famiglie con un Isee valido fino a 15.493,71 euro.

Gli alunni in possesso di queste caratteristiche, possono presentare istanza per ricevere il rimborso delle spese di acquisto libri, se maggiorenni. In alternativa la procedura può essere effettuata da un genitore. Per ottenere questo sostegno bisogna allegare la documentazione che attesti la spesa fatta per l’acquisto del materiale didattico.

Bonus libri Umbria, scadenza domanda e modulo

E’ possibile presentare domanda utilizzando l’apposito modulo adottato dalla regione, presso il proprio comune di residenza, entro il 29 settembre 2022. Quindi per fare un esempio, se sei residente nel comune di Perugia, dovrai presentare la richiesta qui, secondo le modalità disposte dal bando locale. Stesso discorso vale per tutti gli altri municipi presenti sul territorio umbro, da Terni a Spoleto passando per Gubbio e tutti gli altri.

I comuni dovranno poi trasmettere alla regione, il numero di richieste accolte previa verifica del possesso dei requisiti, entro il 18 ottobre 2022. Di seguito il bando presente sul sito della regione Umbria e il modulo da scaricare in formato word (che trovi sotto la voce allegato B) da compilare e inviare.

MODELLO BONUS LIBRI DI TESTO 2022/23 UMBRIA

Contributo libri regione Umbria 2022/23 importi

Per ricevere il contributo l’allegato dovrà essere completato in ogni sua parte e contenere tutti i dati del richiedente. Ad essa dovrà essere allegata la documentazione sulle spese sostenute per l’acquisto dei testi (da conservare per 5 anni). Inoltre, la famiglie dello studente non deve essere già beneficiaria di altri aiuti per l’acquisto dei libri scolastici.

Per quanto riguarda gli importi dipenderanno della somme spese dai richiedenti, ma anche dalle risorse a disposizione dei comuni oltre che dal numero dei beneficiari ammessi.

Riassumendo, gli studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado possono richiedere il bonus libri scolastici 2022-23 Umbria al comune di residenza. Per farlo devono possedere determinati requisiti e utilizzare il modello previsto dalla regione entro il 29 settembre. Una volta assegnato il beneficio, si riceverà un rimborso a copertura parziale o totale delle spese sostenute.

