Bonus libri 2022-23 Marche. Modello domanda ai comuni

Bonus libri scolastici 2022/2023 regione Marche. Come richiedere il contributo per studenti di scuole medie e superiori. Isee e importi.

Bonus libri a.s. 2022 2023. La regione Marche ha pubblicato il bando per l’assegnazione del rimborso sulle spese sostenute dalle famiglie per l’acquisto dei libri di testo scolastici.

Ecco allora a chi spetta il buono libri, come fare domanda e quando arrivano i soldi secondo le indicazioni dell’avviso regionale.

Contributo libri scolastici 2022-23 Marche, beneficiari

Come riporta il comunicato presente sul sito internet della regione, possono accedere al buono libri le famiglie più disagiate dal punto di vista economico. In particolare, quelle con i seguenti requisiti:

un Isee annuo in corso di validità non superiore a 10.632,94 euro.

annuo in corso di validità non superiore a Un figlio che frequenta nell’anno scolastico 2022-23 una scuola secondaria di primo o secondo grado. Vale a dire le medie o i licei.

Residente in uno dei comuni presenti nella regione Marche.

Possono inviare la richiesta del contributo i genitori degli alunni. In alternativa può essere direttamente lo studente a presentare istanza, se ha raggiunto la maggiore età.

Pdf modulo domanda bonus libri 2022-23 Marche

La regione ha delegato i comuni per la raccolta delle richieste di accesso al contributo per l’acquisto di materiale didattico. Ciò significa che gli interessati devono fare domanda direttamente al proprio comune di residenza.

Quindi per conoscere scadenze e modalità di presentazione delle istanze (se online o cartacee e via dicendo) dovete rivolgervi al vostro municipio. Qui trovato l’avviso pubblico per esteso della regione, che contiene ogni altra informazione al riguardo. Ma soprattutto nelle ultime pagine, trovate il modello da utilizzare e riempire per presentare la richiesta. Il documento è disponibile in formato pdf da scaricare.

MODELLO BONUS LIBRI DI TESTO MARCHE 2022-23

Rimborso libri Marche, quando viene pagato

Gli importi del bonus variano in base all’anno e al tipo di istituto frequentato. In linea generale sono compresi fra un minimo di circa 100 euro e un massimo di 335 euro. Di seguito la tabella con tutte le somme destinate a ciascuna scuola e classe, tratto dal sito della regione.

IMPORTI BUONO LIBRI DI TESTO MARCHE PDF

Al momento non è ancora noto esattamente quando arriveranno i soldi relativi ai libri. Tuttavia la regione Marche ha individuato la data del 22 novembre 2022 come la scadenza entro cui i comuni devono segnalare le liste dei richiedenti. E’ quindi presumibile che dopo questa data inizieranno ad arrivare i soldi in favore dei nuclei per cui sono accolte le istanze.

In sintesi, le famiglie marchigiane con figli studenti e gli altri requisiti, possono ottenere il bonus libri scolastici 2022/2023. Le domande devono essere presentate ai comuni utilizzando l’apposito modulo previsto dal bando. I pagamenti dovrebbero arrivare dopo la scadenza delle procedure di invio richieste.

