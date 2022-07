Inizio scuola 2022/23 Roma e Lazio. Quando cominciano le scuole

Quando inizia l’anno scolastico 2022-23 a Roma? Date primo e ultimo giorno di scuola nella regione Lazio. Calendario, durata e festività.

Inizio scuola settembre 2022 Lazio. A Roma e su tutto il territorio regionale, le lezioni iniziano a metà settembre e terminano a giugno 2023, come deciso con circolare n.592258 del 16/06/2022 dalla giunta. Tuttavia nel corso dell’anno ci saranno alcuni periodi di vacanza per gli studenti.

Ecco allora nel dettaglio tutte le date del calendario scolastico 2022-2023 nel Lazio: inizio, fine e feste.

Quando riaprono le scuole a Roma 2022?

La giunta regionale del governatore Zingaretti ha scelto giovedì 15 settembre come primo giorno di scuola 2022-2023. Quindi esattamente a metà di settembre gli studenti delle scuole di Roma e di quelle presenti in tutta il territorio della regione Lazio torneranno in aula.

La ripresa delle lezioni in questo giorno riguarda tutte le scuole di ogni ordine e grado. In altre parole il 15 settembre 2022 inizino sia le scuole elementari, medie e superiore, sia quelle materne. Una data molto vicina a quella scelta da altre regioni, come ad esempio la Lombardia.

Quando finisce la scuola 2022-23 Lazio?

L’ultimo giorno di scuola, previsto dal calendario regionale del Lazio, è fissato per l’8 giugno 2023. In questa data suonerà per l’ultima volta la campanella per gli alunni delle scuole superiori, medie ed elementari.

Le singole istituzioni scolastiche potranno effettuare eventuali adeguamenti al calendario scolastico, ma il numero minimo giorni di lezione garantito è pari a 206 nel complesso. Diverso è il discorso per le scuole d’infanzia, la cui fine è prevista qualche settimana dopo le altre. In questo caso l’ultimo giorno di attività didattica arriva il 30 giugno 2023.

Calendario scolastico Lazio 2022-23 ponti e festività, date

Non solo date di inizio e fine lezioni nell’anno scolastico 22-23, ma la giunta ha deliberato anche i periodi in cui le scuole resteranno chiuse per festa. Ecco l’elenco completo:

1 novembre: Ognissanti

8 dicembre: festa dell’Immacolata

dal 23 dicembre 2022 al 6 gennaio 2023: vacanze di Natale

dal 6 all’11 aprile 2023 vacanze di Pasqua

25 aprile: festa della liberazione

1 maggio: festa del lavoro

2 giugno: festa della repubblica

A tali date si aggiunge la ricorrenza del santo Patrono. In questo caso non c’è un giorno uguale per tutti, ma dipende dal singolo comune. A seguire trovare ogni altra informazioni sulle decisioni della giunta regionale del governatore Zingaretti sull’anno scolastico 2022-23.

CALENDARIO SCOLASTICO 2022 2023 REGIONE LAZIO

