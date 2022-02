Bonus sposi 2022 Lazio. Come richiedere il bonus matrimonio

Bonus sposi regione Lazio fino a 2.000 euro. Come funziona l’incentivo per il matrimonio nel 2022. A chi spetta, come fare domanda e quali sono le spese ammesse.

Bonus sposi 2022. Le coppie che si sposano in chiesa o con un’unione civile nel Lazio, possono richiedere un incentivo di 2.000 euro per sostenere le spese legate al matrimonio. In particolare nelle imprese della regione che operano nella filiera del wedding.

Ecco come ottenere il bonus matrimoni 2022, chi sono i beneficiari e la lista delle spese ammesse all’agevolazione dal bando regionale.

VEDI ANCHE: BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Chi può richiedere il bonus matrimonio 2022 Lazio?

Come prevede l’avviso pubblico della regione, il bonus sposi spetta alle coppie italiane e straniere che contraggono il matrimonio nel Lazio dal primo gennaio al 31 dicembre 2022. Quindi coloro che si sposano in chiesa o in comune tramite unione civile, hanno diritto ad un bonus fino a 2.000 euro.

L’obbiettivo è quello di sostenere il settore del wedding in difficoltà a causa delle conseguenze dovute al covid. Per questo sono stati stanziati un totale di 10 milioni di euro. Può richiedere l’agevolazione per ogni coppia uno solo dei soggetti in possesso dei requisiti necessari. Vediamo come e quando qui di seguito.

Bonus sposi Lazio domanda online

Si può richiedere il bonus matrimonio 2022 per via telematica, ovvero su sito internet www.regione.lazio.it/nellazioconamore. E’ possibile inoltrare l’istanza a partire dalle ore 10:00 del 28 febbraio 2022 fino al 31 gennaio 2023 (o fino all’esaurimento delle risorse disponibili).

La richiesta deve essere completa, ossia contenere tutti i dati richiesti dal bando regionale. All’interno del modulo bisogna inserire anche un recapito telefonico, per ricevere eventuali comunicazioni in merito al contributo. Una volta inviata la richiesta, si otterrà il contributo fino ad un massimo di 2.000 euro. L’importo sarà pari all’ammontare delle spese ammissibili, relative alle nozze, sostenute dagli sposi e opportunamente documentate.

Bonus sposi 2022 elenco spese ammissibili

Rientrano fra le spese che consentono di ricevere il bonus matrimonio Lazio, le seguenti voci:

fedi nuziali

abito e accessori da cerimonia per gli sposi

bomboniere

addobbi floreali

noleggio auto da cerimonia

stampa delle partecipazioni

servizi di animazione e intrattenimento

servizi video e book fotografico

viaggio di nozze (fino a 700 euro)

servizi di catering, ristorazione e di wedding planner

servizi alla persona nel giorno del matrimonio (acconciature, trucco ecc.)

affitto sale e location per cerimonia e banchetto.

In sintesi, ogni coppia di sposi può richiedere un rimborso di queste voci fino ad un massimo di 5 documenti di spesa rientranti fra quelle elencate. Queste devono essere state pagate tramite mezzo tracciabile, vale a dire bonifico o carte. Fatture e documenti devono inoltre essere conformi alla normativa fiscale.

Bonus matrimonio 2022 Lazio bando regionale

Come visto ci sono buone notizie per chi ha programmato le nozze nel 2022 nel Lazio. Se siete fra questi potete leggere l’avviso pubblico per esteso pubblicato sul sito della regione e disponibile in formato pdf da scaricare.

BONUS MATRIMONIO 2022 BANDO REGIONE LAZIO

In sintesi, nel 2022 le coppie che contraggono il matrimonio nel Lazio possono richiedere il bonus sposi. Ovvero un rimborso fino a 2.000 euro sui costi sostenuti e legati al lieto evento.

VEDI ANCHE: