Bonus Lazio km 0. Aiuti e contributi alle imprese 2022

Bonus km 0 Lazio. Fino a 10.000 euro per imprese che acquistano prodotti tipici regionali. Ecco come funziona il contributo a fondo perduto: limiti di spesa, domanda e beneficiari.

Bonus Lazio km zero. Per sostenere i ristoratori, i commercianti e i produttori alimentari, la regione del governatore Zingaretti ha previsto un aiuto per chi utilizza i prodotti della filiera alimentare locale. Le risorse disponibili per le imprese ammontano a 10 milioni di euro.

Vediamo allora a quanto ammonta e come si ottiene questo incentivo, ma anche chi sono i beneficiari, secondo quanto previsto dal bando regionale.

Bonus Km 0 Lazio, come funziona

L’incentivo rivolto alle imprese, è un contributo a fondo perduto, pari al 50% delle spese sostenute per l’acquisto di prodotti alimentari del Lazio. In pratica le attività come bar, ristoranti, negozi di alimentari eccetera, che acquistano prodotti laziali DO, IG e PAT, ricevono un rimborso pari alla metà della somma spesa.

L’ammontare del contributo varia da un minimo di 1.000 euro (spendendone 2.000) fino ad un massimo di 10.000 euro (a fronte di una spesa pari a 20.000 €). Per dimostrare l’acquisto dei prodotti bisogna conservare le fatture contenenti la denominazione indicata.

Contributo km 0 Lazio come e quando richiederlo

E’ possibile presentare domanda online dal 7 febbraio 2022, tramite il sito internet www.regione.lazio.it nell’apposita sezione bonuslaziokm0. Una volta entrati, bisognerà compilare il modulo online, con tutti i dati del richiedente, allegando la documentazione che dimostri gli acquisti dei prodotti tipici.

Si possono inviare fino ad un massimo di 2 istanze, fino al tetto massimo di spesa previsto per ogni impresa (20.000 euro con 4 fatture al massimo).

Bonus km zero regione Lazio, elenco destinatari

L’incentivo spetta alle imprese con sede nella regione Lazio. Per conoscere tutte le attività che possono accedere a questo incentivo, vi consigliamo di leggere il bando regionale qui allegato, disponibile in formato pdf da scaricare. Al suo interno trovate la lista di tutti i codici ateco che possono richiederlo.

BONUS KM ZERO REGIONE LAZIO DOMANDA E CODICI ATECO

Come visto il bonus km zero Lazio è rivolto alle imprese che acquistano prodotti alimentari regionali di qualità e li utilizzano nella loro attività nel 2022. Si tratta di un bando a sportello, quindi le risorse saranno disponibili fino al loro esaurimento. Un aiuto economico concreto per sostenere l’economia regionale e le filiere produttive della regione.

