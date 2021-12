Inizio saldi 2022 Puglia. Data, calendario e durata

Saldi invernali 2022 in Puglia. Quando iniziano e quanto durano gli sconti nella regione. Date, informazioni e regole sulle vendite.

Inizio saldi 2022 Puglia. La regione del governatore Michele Emiliano, ha finalmente annunciato la data di inizio degli sconti di fine stagione. La comunicazione, apparsa sul sito della regione, prevede una partenza a ridosso dell’epifania e una durata di diverse settimane.

Entriamo quindi nel dettaglio e scopriamo date, regole e calendario saldi invernali 2022 in Puglia.

VEDI ANCHE: SALDI INVERNALI 2022 DATE INIZIO REGIONE PER REGIONE

Saldi invernali 2022 Puglia data inizio

La giunta regionale pugliese, ha scelto come primo giorno di saldi invernali, mercoledì 5 gennaio 2022. Questo provvedimento rispetta il Regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017. Ma anche le indicazioni fornite in sede di conferenza delle regioni (che prevedeva per l’inizio dei saldi 2022 nell’ultimo giorno lavorativo precedente l’epifania).

Quindi pochi giorni dopo l’inizio del 2022, i commercianti con punti vendita a Bari, Lecce e tutte le altre località pugliesi, applicheranno i ribassi. Le percentuali oscilleranno a seconda dei casi. Ma come avviene di solito dovrebbero crescere con il passare delle settimane.

Regione Puglia saldi 2022, data fine e durata

Come previsto dal provvedimento regionale, gli sconti invernali terminano il 28 febbraio 2022. Di conseguenza la durata del periodo in questa regione è pari a 55 giorni nel complesso.

Dunque dal 5 gennaio fino all’ultimo giorno di febbraio, si potranno fare affari non solo nei negozi, ma anche nei centri commerciali della Puglia. Attenzione però al rispetto delle regole anti covid, più importanti che mai in questo periodo di risalita dei contagi. Per uno shopping all’insegna della sicurezza oltre che del divertimento.

Saldi 2022 in Puglia: regole per i commercianti

La regione Puglia, ha comunicato inoltre le disposizioni da seguire per quanto riguarda gli esercenti. In particolare, quelli che intendono effettuare gli sconti invernali, devono comunicarlo 5 giorni prima allo SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive). In questa comunicazione bisogna specificare:

sede del negozio

prodotti oggetto di saldi

come vengono separati i prodotti offerti a prezzo scontato da quelli che non lo sono (per esempio i capi della nuova stagione).

Calendario saldi invernali 2022 Puglia, altre informazioni

Non ci sono invece indicazioni specifiche per quanto riguarda le vendite promozionali, nel periodo antecedente l’inizio dei saldi. Di seguito trovate il comunicato della regione. Dalle date dei saldi invernali 2022 fino altre informazioni utili per i consumatori e non solo.

SALDI 2022 REGIONE PUGLIA DATE INIZIO E FINE

Ricapitolando, i saldi invernali 2022 in Puglia, iniziano il 5 gennaio e finiscono il 28 febbraio, come stabilito dalla delibera regionale. In questi 2 mesi scarsi, i residenti potranno acquistare quel capo di abbigliamento o quel prodotto desiderato, a prezzo ribassato.

VEDI ANCHE: