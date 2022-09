Marco Mengoni, Tutti i miei ricordi. Testo e significato

Tutti i miei ricordi è la nuova canzone di Marco Mengoni. Ecco testo e significato del brano. Video Youtube e ultime su nuovo album e concerti.

Marco Mengoni, dopo il successo estivo del brano “No Stress”, il cantante torna con un nuovo singolo intitolato “Tutti i miei ricordi”, in radio da venerdì 16 settembre 2022. E’ la canzone che anticipa l’uscita del nuovo album intitolato “Materia (Pelle)”.

Tutti i miei ricordi, Marco Mengoni. Testo della canzone

Il nuovo singolo del cantante italiano parla di incontri inaspettati e di mondi diversi fra loro, ma capaci di amalgamarsi perfettamente. Il testo delle canzone, scritto da Marco Mengoni, Alessandro La Cava, Roberto Casalino e Dario Faini (che ne firma anche la produzione come DRD) è intenso e al tempo stesso malinconico.

Le parole del brano al momento non sono ancora disponibili, ma appena verrà pubblicato potrai leggerlo qui. Quindi il consiglio è quello di tornare spesso su questa pagina costantemente aggiornata con le ultime sul nuovo singolo di Mengoni.

Marco Mengoni – Tutti i miei ricordi, di cosa parla

In questa canzone la voce di Mengoni racconta della presa di coscienza rispetto all’importanza del passato. Quindi il significato del brano racconta quanto i ricordi siano determinanti per il futuro, non a caso una strofa del brano dice che rappresentano la “schiena contro il vento”.

La canzone si caratterizza quindi per onestà, consapevolezza e contaminazione. Tutti elementi capaci di rendere un incontro o un rapporto più ricco, nel rispetto dell’altro e dei suoi trascorsi. Per quanto riguarda il sound della canzone invece il mondo del clubbing si fonde con i tanti strumenti qui suonati. Dalla body percussion fino agli archi.

Video ufficiale Tutti i miei ricordi – Marco Mengoni

La canzone esce il 16 settembre 2022, quindi attualmente non c’è ancora il video ufficiale su Youtube, non appena sarà disponibile lo troverai qui e potrai ascoltarlo.

Quando esce l’album di Marco Mengoni?

L’ultimo singolo di Mengoni anticipa l’uscita del nuovo album del cantante di Viterbo, dal titolo MATERIA (Pelle), secondo album del progetto discografico materia. La data di uscita del disco è prevista per il 7 ottobre 2022.

Il primo di questa trilogia di album, chiamato MATERIA (Terra) è stato certificato doppio disco di platino. Al suo interno ci sono stati brani di successo come ad esempio “Cambia un uomo”, “Ma stasera” e “Mi fiderò”. Quindi c’è grande attesa per la seconda uscita che continua a raccontare, in modi sonori differenti e unici, ciò che per il cantante è davvero importante.

Concerti Mengoni 2022

In concomitanza con l’uscita del nuovo singolo e dell’album il cantante prosegue il suo tour, con tantissimi concerti previsti nei palazzetti dello sport sparsi per l’Italia. Ecco le prossime date dei concerti di Marco Mengoni e dove saranno:

Mantova (2 ottobre e 3 ottobre)

(2 ottobre e 3 ottobre) Milano (5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre),

(5 ottobre, 7 ottobre, 8 ottobre, 10 ottobre), Torino (12 ottobre),

(12 ottobre), Bologna (14 ottobre),

(14 ottobre), Pesaro (16 ottobre),

(16 ottobre), Firenze (18 ottobre),

(18 ottobre), Roma (21 ottobre e 22 ottobre)

(21 ottobre e 22 ottobre) Eboli (27 ottobre). Insomma, fra il nuovo singolo “Tutti i miei ricordi”, l’uscita dell’album e un tour di concerti che prosegue senza sosta, Marco Mengoni è pronto a regalarci un autunno 2022 ricco di musica ed emozioni.

