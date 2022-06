La dolce vita, il tormentone estivo 2022 che sembra degli anni ’60

La dolce vita di Fedez è una delle canzoni del momento e sicuramente uno dei tormentoni estate 2022. Una leggera canzoncina pop dal sapore estivo anni ’60, perfetta come hit. Video e testo.

“La dolce vita” è la canzone tormentone di Fedez con Tananai e Mara Sattei. Ha conquistato i primi posti di tutte le classifiche, è il brano più acquistato online, sta scalando le classifiche radiofoniche, va verso i 7 milioni di views su Youtube e idem su Spotify. Insomma, è una hit dell’estate 2022. Anzi, forse “La dolce vita” è proprio il tormentone estivo che stavamo aspettando. Ecco il video, segue il testo.

LA DOLCE VITA – VIDEO

Una canzone che sembra uscita dagli anni Sessanta

La dolce vita già nel titolo richiama gli anni ’60 (era infatti il titolo di un capolavoro di Fellini che raccontava quel periodo) con sonorità vintage e anche nel video ritroviamo un’estetica tipica del periodo. Si tratta però di un remix di quel periodo, una canzone ironica che usa lo stile degli anni Sessanta per fare un pezzo assolutamente contemporaneo. La caratteristica principale di La dolce vita è l’ironia: si tratta di una canzone leggera, estiva, spensierata. Insomma, il tormentone estivo perfetto.

LA DOLCE VITA – TESTO

E poi passa un anno e ci sembra meno

Mi trovi diverso, mi prendi la mano

Da soli siam tutti nessuno

Che vita è?

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

Bello stare a casa, musica italiana

Ci vuole ancora un po’

Prenditi il mio letto, lasciami un pezzetto

Se lo vuoi non me ne andrò

La vita senza amore non mi farà mai bene

Perché non so dirti di no quando

Vivo solo per lei

Ah, Oktoberfest, mi piace fare la festa (festa)

Tutti nel back, tutti bel back a far festa

Buonasera, e chiedo scusa

Non ho capito cosa c’era nei suoi occhi (droga)

Perché se no era colpa mia, perché con me non studia mai

So che canzoni vuole lei, faccio a parole col DJ

So che non hai visto le Hawaii

Dirotteremo Ryanair

E se ci beccano stica-ah-ah

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh mi sei mancata

Mi perdo dentro al taxi che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene

Perché non so dirti di no quando

Vivo solo per noi, chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me

La vita senza amore dimmi tu che vita è

Oh, dove sei andata, oh mi sei mancata

E parte la corriera che mi porterà da te

La vita senza amore non mi farà mai bene, perché

Non so dirti di no quando

Vivo solo per noi, chiamami se vuoi

Diglielo agli altri che stasera non puoi

Sei tutto per me

Amore e ironia da ascoltare in spiaggia

Sarà la hit dell’estate? Forse, molto probabilmente. Di sicuro sta scalando tutte le classifiche di ascolti e vendite. Come dicevamo la canzone di Fedez, Tananai e Mara Sattei, è leggera, perfetta per l’estate, parla d’amore – ovviamente – ma accostato in continuazione a un tono ironico, tipico dei testi di Fedez.

Indicativi alcuni commenti sotto al coloratissimo video girato in spiaggia:

“Che dire questa voglia di tornare un po’ agli anni 60 con la loro spensieratezza, gioia di stare insieme , volersi bene davvero questo mi emana questa canzone, tornare a quella libertà che ci sembra di aver ritrovato ma che in realtà non è ancora del tutto tra noi. Bellissima questa canzone non riesco a toglierla dalla testa”

E ancora:

“Ci voleva proprio un pezzo così carino estivo leggero.. Una parola a cui si dà poca importanza.. Ma la leggerezza( che non è superficialità) è importantissima dopo un periodo così abbiamo tutti bisogno non solo di leggerezza ma proprio di evadere viaggiare andare in vacanza..non più di Sognare ad occhi aperti ma di vivere in allegria dopo tante tragedie e problemi che sentiamo tutti i giorni al tg in questo momento soprattutto.. Bravo Fedez e bravissimi anche Tananai e Mara Sattei..sarà una Hit dell’estate sicuramente molto orecchiabile e ballabile anche”

Dimostrazione che il trio Fedez, Tananai e Mara Sattei con “La dolce vita” hanno fatto colpo. E’ una canzone dal sapore estivo – come sottolinea il video – che arriva a inizio estate, al momento giusto per essere ascoltata, cantata e ballata. Leggera, facile, simpatica e divertente: quello che si chiede a una canzoncina pop estiva, ed è già tormentone.

