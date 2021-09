La copertina buddhista del nuovo album di Vasco “Siamo qui”

“Siamo qui”, il nuovo album di Vasco in uscita il 12 novembre, ha una copertina ispirata a un celebre simbolo della cultura buddhista zen.

Voglio trovare un enso a questa vita, anche se questa vita un senso non ce l’ha. Scusate ma la tentazione della battuta era troppo forte. Eh sì, perché è proprio un ensō quello che ha pubblicato Vasco presentando la copertina del suo nuovo album “Siamo qui” che uscirà il 12 novembre 2021. Ma cos’è un enso e perché Vasco l’ha scelto?

Copertina di Vasco, il senso dell’enso

Come ha spiegato Vasco su Instagram l’Ensō è un simbolo della cultura buddhista, in particolare quella zen. Si tratta di un cerchio – a volte chiuso, a volte non chiuso – che viene disegnato con una sola elegante pennellata. Simboleggia l’illuminazione, l’universo, l’infinito.

Nella copertina del nuovo album vediamo Vasco a terra su una strada proprio all’interno di un ensō disegnato sull’asfalto. Ai fan è piaciuta parecchio questa scelta: sono migliaia i commenti positivi su Instagram.

Vasco ha anticipato anche i primi versi della prossima canzone, che peraltro dà il titolo all’album: “Siamo qui / Pieni di guai…”. Aggiungendo un po’ misterioso e sornione che “i guai non sono quelli del Covid”.

Infatti, come è stato ricordato lo stesso Vasco, il disco è stato scritto quasi tutto prima della pandemia, mentre è stato registrato durante il periodo Covid. Solo alcuni testi sono stati scritti durante le diverse quarantene, ma non è detto che abbiano come tema diretto il virus o la situazione che stiamo vivendo.

Anzi, Vasco ha più volte espresso la sua voglia di ripartenza, di energia, di entusiasmo. Il periodo senza concerti per lui è stato un periodo di fertile creatività: ha approfittato del tempo per scrivere alcune nuove canzoni, arrangiare e rifinire quelle già scritte, provare e incidere in studio l’attesissimo nuovo album.

Il nuovo disco “Siamo qui” si può già pre-ordinare online, ma verrà pubblicato ufficialmente il 12 novembre 2021. Intanto c’è grande attesa anche per il concerto di Trento, oltre 60mila biglietti venduti in pochi giorni, durante la prevendita del live di Vasco previsto per il 20 maggio 2022 presso la Trentino Music Arena.

