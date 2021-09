5 canzoni di Vasco che forse non conosci (ma dovresti)

Canzoni Vasco: una playlist con cinque canzoni bellissime ma meno conosciute delle solite famose.

Vasco viene ricordato sempre per i suoi grandi successi, e sono tanti, canzoni che nei decenni hanno accompagnato più generazioni. Queste sono le canzoni più famose di Vasco, Vita spericolata, Albachiara, insomma ci siamo capiti. Ma il cantante di Zocca ha scritto anche canzoni meno famose ma altrettanto belle, solo meno conosciute. Alcune sono delle vere perle nascoste da recuperare. Ed ecco il perché di questa playlist!

Canzoni di Vasco poco conosciute ma bellissime

La noia

“e come dicevi tu

tornerai qui

solo quando avrai bruciato tutto”

Anno 1982, album “Vado al massimo”. Tra tante canzoni diventata famose c’è questa perla a chiudere il disco: “La noia”. Una canzone ispirata dall’atmosfera di paese di Zocca, in provincia di Modena. Una ballata con chitarre acustiche sulla noia appunto, sul tempo, sulla malinconia, sulla voglia di sfuggire a questo infinito che “per noi finisce qui”. Una delle canzoni più belle e sottovalutate di Vasco.

E piano piano

e l’atroce sensazione di non essere nessuno

camminando per le strade come un cane contro il muro

gli occhi bassi, la vergogna e un misto strano di commiserazione

Una delle canzoni più politiche di Vasco, una delle più sconosciute. Si tratta di un inedito del 1975 di appena due minuti, un brano molto originale, sia musicalmente sia per il resto che può in un certo senso ricordare Gaber. Si parla di disillusioni politiche, dei ricordi lotte politiche, di ipocrisia borghese. Appena due minuti ma molto potenti. Una vera perla da riscoprire.

Ciao

Sai cosa ti dico, ciao

Io posso stare senza te

Senza più

Tanti “se”

Senza tanti “ma perché?”

Senza un amore così

Io posso stare, sì

Ciao

Anno 1987, album “C’è chi dice no”. Non è certamente sconosciuta, ma forse un po’ dimenticata e sottovalutata e merita di essere riscoperta. Si tratta di una canzone bellissima, Vasco al 100%. Una classica canzone dedicata a tutti quelli che soffrono per gente che non merita, per amori non corrisposti, per amori sprecati, insomma: ciao.

Una nuova canzone per lei

E sarà un’altra volta per lei

Una nuova canzone per lei

Una storia d’amore per lei

lei che dorme e non sa che ci sei

lei che forse, non la sentirà mai

Canzone intensa in tipico stile Vasco, tratta dal bellissimo album “Cosa succede in città” del 1985. In un certo senso Vasco qua parla del suo processo creativo, ovvero di come ogni volta che ha una chitarra in mano le viene in mente qualche donna (dai ricordi, dalla memoria, ma anche donne solo immaginate) e alla fine venga fuori appunto l’ennesima “nuova canzone per lei”. Ed ennesima perla assolutamente da recuperare.

Ed il tempo crea eroi

Ed il tempo intanto crea eroi

Ci si gioca il tempo dentro i bar

e si prega un Dio ricevendo i guai

tutto ciò è la vita amico e tu

lottando vai messaggero dei problemi tuoi

Tratta dall’album “Ma che vuoi che sia una canzone” del 1978, è tra le canzoni più amate dai fan del Blasco, ma forse meno conosciute al resto del pubblico. Si tratta anche in questo caso di una canzone dal forte messaggio politico e polemico: Vasco se la prende con chi non fa nulla per cambiare le cose, i politici ma non solo. Anche chi se ne sta con le mani in mano “seduti al bar / con il vostro Dio, ed i vostri “piccoli guai” / No! non è successo niente la vostra casa è là / e nessuno ve la toccherà”. In tutto questo però, come dice il titolo, “il tempo crea eroi”.

Canzoni Vasco meno conosciute

E questa era la playlist con cinque canzoni sottovalutati e che forse non conoscevate di Vasco assolutamente da recuperare. Il rocker emiliano ha scritto tantissime canzoni, dunque di playlist con canzoni “poco conosciute” se ne potrebbero fare altre cento! Ma in questo caso abbiamo scelto cinque delle nostre preferite tra le canzoni di Vasco da recuperare. A questo proposito consigliamo anche il nostro articolo 5 canzoni sottovalutate di Vasco degli anni 70.

Buon ascolto!

