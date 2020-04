Zara saldi sul sito ufficiale per donne, uomo e bambini. Sonti fino al 50% anche su Mango donna e uomo. Vestiti estivi scarpe, borse ecco cosa non farsi scappare dagli sconti di Zara e Mango

Le conseguenze del Coronavirus si sentono anche nella moda, per questo brand come Zara e Mango hanno già iniziato ad applicare saldi e sconti online sulle collezioni moda primavera estate 2020, con largo anticipo rispetto al solito.

Come sappiamo le restrizioni imposte dal governo hanno chiuso i negozi di abbigliamento fisici e questo ha causato un calo inevitabile delle vendite. Così, i marchi più noti stanno cercando di organizzarsi per superare il difficile momento. Per ora però possono farlo solo online e per questo gli sconti e le promozioni sono già disponibili in molti e-commerce.

In questo articolo ci soffermiamo sulle poste in saldo di Zara e Mango, che prevedono già ora percentuali molto elevate, su alcuni capi di abbigliamento.

Zara sconti, saldi e promozioni online, donna e uomo

Per chi ama il suo stile sempre elegante e all’ultima moda, sul sito zara.it, all’interno della sezione “Special prices”, sono già disponibili promozioni imperdibili.

Per le donne si parte dai pantaloni a vita media, con sconto del 48% sul prezzo iniziale, passando per i jeans , scontati del 48%.

Poi ecco le giacche a doppiopetto o con due bottoni, disponibili in varie colorazioni e scontata del 50%. Un elegante top in maglia e il pullover effetto morbido, entrambi con prezzi ribassati del 46%.

Anche sui vestiti estivi c’è un’interessante sconto, pari al 50%, che riguarda un modellocon volant con fantasie a pois, ideale per la bella stagione. Infine, spazio anche alla gonna satinata al 50% e alle calzature, come le ballerine rete punta, scontate del 38% e gli stivaletti estivi in pelle in promozione al 40% del prezzo.

Per quanto riguarda gli uomini, invece, nella sezione special prices di Zara a loro dedicata, troviamo giubbini scontati, come i trench al 38% e i giubbotti di pelle, intorno al 30-40%.

Scontate del 50% anche diversi modelli di magliette a maniche corte e le felpe di tipo basico. Poi ci sono i modelli di pantaloni slim e cargo con ribassi che oscillano fra il 30 e il 40%, mentre le camicie in maglia sono al 50%. Infine, non manca un’ampia scelta di scarpe, fra sneakers, modelli eleganti e mocassini, con prezzi in saldo fra il 20 e il 50%.

Mango saldi, sconti e promozioni online, donna e uomo

Anche Mango propone significativi sconti sul suo sito shop.mango.com. Questo tramite l’iniziativa spring promotion, che prevede ribassi che arrivano al 50% su alcuni articoli selezionati, fino al 26 aprile.

Partiamo dalle promozioni previste per la donna. Si va dai cardigan ai vestitini con fantasie stampate o a righe, scontati al 50%, fino ad arrivare agli abiti con dettagli o collo a V, con ribassi superiori al 40%. Sconti, anche se in percentuali più contenute (fra il 20 e 30%), anche su tailleur, top, bluse di vario tipo, pullover e giacche, sia di cotone sia di lino.

Per le calzature abbiamo degli eleganti stivaletti con tacco , scontati del 50%, stivali a gamba alta e gli stivaletti di pelle platform, ribassati di oltre il 40%.

Gli sconti di Mango per uomo riguardano innanzi tutto i pantaloni chino slim, ribassati del 60%, così come i pullover a collo alto e i cardigan. Percentuali di sconto del 50% o più, anche per le felpe ricamate. Mentre sulle camicie, modelli slim fit, ci sono promozioni comprese fra il 30 e il 40%, stesso discorso per le giacche classiche e i bomber di pelle.

Infine, fra le calzature segnaliamo le sneaker e i mocassini di cuoio, con percentuali del 40% circa, mentre gli stivaletti sono scontati del 60%.

E’ tutto per quanto riguarda i principali sconti del momento di Zara e Mango, per donna e uomo, vi consigliamo di non perdervi queste occasioni.

