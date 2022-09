Sconti elezioni Trenitalia e Italo. Lista agevolazioni per elettori

Sconto elezioni 2022 trasporti. Dai treni agli aerei fino alle navi. Ecco quali sono gli sconti previsti per consentire ai fuori sede di votare.

Sconto elezioni, Trenitalia e Italo hanno annunciato agevolazioni sul prezzo dei biglietti per consentire agli italiani di votare il prossimo 25 settembre 2022. Si tratta nello specifico di chi si trova fuori sede, per studio o per lavoro, e deve tornare nel comune di residenza per esercitare il diritto di voto.

Vediamo allora quali sconti ci sono sui mezzi di trasporto per le elezioni e come si ottengono caso per caso.

Sconti Trenitalia elezioni

Ferrovie dello Stato ha previsto incentivi economici per gli elettori, per viaggi di andata e ritorno in seconda classe, sia standard che Frecciarossa. In particolare per i residenti in Italia sono previste le seguenti riduzioni:

70% rispetto al prezzo base per i treni a lunga percorrenza (dall’Intercity al Frecciarossa, Frecciabianca e gli altri).

per i treni a lunga percorrenza (dall’Intercity al Frecciarossa, Frecciabianca e gli altri). 60% del prezzo per i biglietti dei regionali, da timbrare regolarmente prima della partenza.

Per ottenere gli sconti bisogna rispettare le condizioni previste da Trenitalia. Nello specifico il viaggio di andata deve essere effettuato nei 10 giorni precedenti la data delle votazioni (quindi dal 16 settembre), mentre quello di ritorno nei 10 successivi. Inoltre, all’atto dell’acquisto del biglietto bisogna esibire documento d’identità e tessere elettorale. Potete completare l’operazione nelle biglietterie presenti ad esempio a Milano stazione centrale e in tutte le altre.

Italo sconto elezioni 2022

Anche la compagnia Italo ha previsto riduzioni per chi si sposta per andare a votare. Nel dettaglio gli sconti ammontano al:

60% sulle tariffe Economy dei biglietti

70% sulle tariffe Flex.

Per ottenere i benefici bisogna acquistare il biglietti online, sul sito internet della compagnia, selezionando la voce “acquista con sconto elezioni. In alternativa ci si può rivolgere alle biglietterie presenti in stazione. Il viaggio di andata deve avvenire dal 16 al 25 settembre, quello di ritorno entro il 10 ottobre, esibendo documento d’identità e tessere elettorale.

Sconti aerei per le elezioni

Per quanto riguarda il trasporto aereo, ITA Airways propone sconti sul prezzo del biglietti per chi raggiunge il comune di residenza in occasione del voto. Questi i ribassi applicati:

50% sui prezzi dei voli nazionali

40% sul costo dei voli internazionali

25% per i voli intercontinentali.

Questa promozione è valida solo acquistando online i biglietti sul portale di ITA Airways. Al momento del check-in e dell’imbarco il passeggero dovrà esibire documento e tessere elettorale.

Elezioni sconto per traghetti

Perfino gli spostamenti via mare in alcuni casi permettono di ricevere sconti nel periodo delle elezioni. Alcune compagnie di navigazione come Grimaldi Euromed spa, Compagnia Italiana di Navigazione spa e altre, applicano una tariffa agevolata per elettori del 60% del nolo passeggeri per gli ordinari ed eventualmente se più conveniente anche alle tariffe per residenti.

Anche in questo caso serve la documentazione che dimostri il ritorno al comune di residenza per partecipare elezioni nazionali del 25 settembre.

Sconti elezioni autostrade

Per chi invece preferisce spostarsi con mezzi propri, ovvero con l’automobile, ci sono delle vantaggiose agevolazioni anche sulle autostrade. Per i viaggi effettuati nei 5 giorni precedenti la data dal voto per l’andata, e nei 5 successivi per il rientro, si potrà richiedere l’esenzione dal pedaggio. Tuttavia bisogna verificare che la concessione autostradale aderisca all’iniziativa.

Occhio però al prezzo della benzina in questi casi, che per i viaggi lunghi rischia di vanificare lo sconto ottenuto per i pedaggi autostradali. Queste in sintesi tutte le agevolazioni per le elezioni, per gli spostamenti con treni, aerei, navi e in autostrada.

