Sciopero mezzi ottobre 2022. Prossime date aerei e treni

Scioperi aerei e treni. Quando ci sarà lo sciopero dei trasporti a ottobre 2022. Date, orari e calendario prossime manifestazioni in Italia.

Sciopero trasporti. A ottobre 2022 il calendario degli scioperi dei mezzi è molto ricco e comprende aerei, treni e autobus. Per questo se stai pensando di spostarti nelle prossime settimane, sappi che potresti avere dei disagi significativi in alcune giornate.

Vediamo quali sono le prossime agitazioni già programmate, chi li fa e dove, secondo le informazioni fornite sul sito del Mit.

Scioperi Easyjet e Ryanair primo ottobre 2022

Partiamo dai disagi previsti per i voli aerei, che dopo il mese di settembre solo in parte condizionato dagli scioperi, a ottobre tornano manifestazioni molto pesanti. Il motivo è sempre legato alle condizioni di lavoro del personale di bordo e non solo. Di seguito giorni e orari in cui ci potrebbero esserci problemi nel traffico aereo e le varie compagnie coinvolte:

1 ottobre 2022, sciopero a livello nazionale (quindi nei vari aeroporti in Italia) per tutta la giornata del personale Ryanair limited e Malta Air.

Stesso giorno e durata per l'astensione dal lavoro per il personale navigante della compagnia Easyjet.

Ma non finisce qui, sempre il primo ottobre incrocia le braccia per 24 ore il personale di Volotea, Vueling, quello aereoportuale di Napoli Capodichino e i lavoratori del comparto aereo. Infine, in questo caso solo per 4 ore, sono previste manifestazioni dei dipendenti di Soc. Aviation servicis di Venezia.

Altri scioperi aerei ottobre 2022

Superato il grande blocco previsto il primo giorno del mese, ne seguiranno altri per i voli. In particolare il 21 ottobre 2022 ci sono agitazioni nazionali e locali per 12 ore dalle 8:00 alle 20:00, ecco dove:

personale Enav in tutta Italia

personale Enav locale, nei seguenti aeroporti: Pescara, Bologna, Torino Caselle, Perugia, Roma Ciampino, Milano, Napoli Capodichino, Venezia, Brindisi

del personale Techno sky a Milano Linate per 14 ore dalle 7:00 alle 21:00

di alcune rappresentanze sindacali in aeroporti minori per 4 ore totali.

Sciopero treni, calendario ottobre

Anche il traffico ferroviario potrebbe creare dei disagi. In particolare a causa dei seguenti scioperi programmati:

2 ottobre , 24 ore di stop del personale regionale di Trenitalia in Calabria

, 24 ore di stop del personale regionale di Trenitalia in Calabria 6 ottobre , per 24 ore del personale di macchina della società Mercitalia rail

, per 24 ore del personale di macchina della società Mercitalia rail 8 ottobre, per 24 ore da parte del personale di Trenord regione Lombardia e di quello della società Rfi circolazione area Milano.

Scioperi trasporto pubblico nel mese di ottobre

Infine, non mancano le giornate di protesta da parte dei lavoratori dei mezzi pubblici locali. Di seguito le date da segnare in rosso in calendario:

7 ottobre , per 24 ore da parte del personale soc.autoguidove a Milano, Pavia, Cremona e Monza. Per 4 ore del personale della provincia di Torino e della soc.Csc mobilità di Latina.

, per 24 ore da parte del personale soc.autoguidove a Milano, Pavia, Cremona e Monza. Per 4 ore del personale della provincia di Torino e della soc.Csc mobilità di Latina. 8 ottobre, per l’intera giornata del personale soc.Amt di Genova e di quello di Busitalia regione Umbria.

per l’intera giornata del personale soc.Amt di Genova e di quello di Busitalia regione Umbria. 10 ottobre, per 24 ore del personale autolinee Toscana e di Catania.

Questi i principali disagi dei trasporti previsti a ottobre fino ad ora, ma nei prossimi giorni potrebbero arrivarne altri. Quindi per restare sempre aggiornato puoi consultare l’elenco degli scioperi qui di seguito, direttamente sul sito del Ministero dei trasporti.

Ricapitolando, per gli spostamenti in aereo, treno o autobus potresti avere diversi disagi a ottobre 2022. Tuttavia se pensi di muoverti in macchina, anche i problemi legati al caro carburante non sono trascurabili.

