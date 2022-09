Bonus libri scolastici 2022-2023 Puglia. Nuove date domanda

Bonus libri regione Puglia 2022 2023. Nuove scadenze per richiedere il contributo fornitura libri per studenti di scuole medie e superiori.

Bonus libri di testo. Nuovo bando emanato dalla regione Puglia, per l’assegnazione di contributi a famiglie con figli studenti per l’anno scolastico 2022/2023, dopo quello dello scorso giugno già chiuso.

Visto il numero elevato di richieste, la giunta regionale ha deciso di riaprire i termini per la presentazione delle istanze. Ecco allora quando si potrà chiedere il nuovo bonus libri in Puglia e chi ne ha diritto.

VEDI ANCHE: TUTTI I BONUS 2022 ELENCO AGGIORNATO

Bonus libri Puglia 2022-23 quando scade

Il recente avviso pubblico regionale ha previsto la possibilità di richiedere il beneficio per l’acquisto dei libri di testo dal 12 settembre 2022. La nuova scadenza entro cui inviare le istanze è stata fissata alle ore 12:00 di venerdì 30 settembre.

Il bando permetterà alle famiglie che rischiavano di rimanere escluse dal beneficio scolastico regionale di presentare domanda a settembre. L’operazione dovrà essere fatta online, sul sito www.studioinpuglia.regione.puglia.it, nella sezione libri di testo 22-23. Durante la procedura, oltre ai propri dati personali, bisogna inserire anche la somma spesa per acquistare il materiale didattico, previsto nel piano di studi dell’alunno richiedente il contributo.

Bonus regionali per figli studenti. Che agevolazioni ci sono nel 2022

Nuovo bonus libri 2022/23 Puglia a chi spetta

Per accedere all’agevolazione, lo studente deve possedere i seguenti requisiti previsti dall’avviso pubblico regionale:

fare parte di un nucleo familiare con Isee fino a 10.632,94 euro

frequentare durante l’anno scolastico 2022-2023 scuole secondarie di primo e secondo grado (medie o superiori)

frequentare istituzioni scolastiche presenti nel territorio della regione

avere la residenza in uno dei comuni della Puglia.

In presenza di queste caratteristiche, i genitori o lo studente (se maggiorenne) possono richiedere il beneficio secondo modi e tempi riportati in precedenza. La piattaforma online acquisirà e verificherà i dati necessari, prima di assegnare l’eventuale rimborso spese.

VEDI ANCHE: QUANDO INIZIA LA SCUOLA IN PUGLIA A.S. 2022-23

Contributo acquisto libri 2022-23 Puglia bando

Di seguito l’avviso pubblico con cui la giunta regionale del governatore Michele Emiliano ha comunicato la riapertura dei termini per richiedere il contributo.

DOMANDE FORNITURA LIBRI 2022/23 REGIONE PUGLIA

Riassumendo, la regione Puglia con un secondo bando ha previsto una nuova finestra per richiedere il bonus libri scolastici. Le famiglie residenti con figli che frequentano l’a.s. 2022-2023 e reddito basso, possono presentare domanda per via telematica fino al 30 settembre.

VEDI ANCHE: