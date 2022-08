Inizio scuola settembre 2022 Puglia. Pdf calendario scolastico

Inizio scuola Puglia 2022-2023. Quando iniziano le scuole materne, elementari, medie e superiori a Bari e in tutta la regione. Date calendario.

Quando inizia la scuola 2022 23 in Puglia? Come stabilito dalla regione gli studenti torneranno in aula a metà del mese di settembre, mentre la fine è prevista a giugno 2023. Nel mezzo ci sono diverse festività, in particolare una maxi vacanza durante il periodo natalizio, ma non solo.

Vediamo quindi quando cominciano e terminano le scuole in Puglia, ma anche quali ponti o feste sono stabiliti dal calendario regionale.

Primo giorno di scuola 2022-23 in Puglia

Come definito dalla giunta regionale pugliese, la scuola inizia mercoledì 14 settembre 2022. In questo giorno suonerà la prima campanella del nuovo anno scolastico per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado. In altre parole riaprono tutte le scuole presenti sul territorio regionale, dalle materne fino alle superiori.

La data scelta nella regione del governatore Michele Emiliano è simile a quella prevista in altre regioni del sud, come ad esempio la Campania. Altre invece hanno deciso di posticipare la ripresa delle attività didattiche. Ma in Puglia le vacanze estive degli studenti terminano ufficialmente il 13 settembre, visto che dal giorno dopo si torna sui banchi di scuola.

Quando finiscono le scuole 2023 Puglia

L’ultimo giorno di scuola in Puglia è fissato per il 10 giugno 2023. In questo caso riguarda la fine delle lezioni negli istituti scolastici delle elementari, medie e nei licei. In virtù di questo i giorni effettivi di lezioni durante l’anno (al netto dei giorni festivi) sono pari a 203. Ogni scuola può però decidere di cambiare alcune date, rispettando però il numero di giorni effettivi.

Diverso invece è il discorso per le scuole d’infanzia, che come da tradizione chiudono più tardi per consentire ai genitori di organizzare al meglio le esigenze familiari. In questo caso l’attività didattica termina il 30 giugno 2023, quindi i giorni complessivi di lezione salgono a 220.

Regione Puglia calendario scolastico 2022/2023

Non solo inizio, fine e durata del nuovo anno scolastico, ma la giunta regionale ha definito nel dettaglio pure ponti e periodi di vacanza. Ecco l’elenco completo delle festività in Puglia:

1° novembre: festa Ognissanti

dall’8 all’11 dicembre: ponte dell’Immacolata

dal 23 dicembre 2022 al 8 gennaio 2023 vacanze di Natale

dal 6 all’11 aprile: vacanze di Pasqua

24-25 aprile: Ponte festa della liberazione

primo maggio: festa del lavoro

2-3 giugno: ponte festa della Repubblica.

A queste date potrebbe aggiungersi quella prevista per il santo patrono, qualora capitasse in un giorno di lezione. In questo caso però il giorno cambia a seconda della località in cui si trova la scuola, visto che si tratta di una celebrazione comunale. Per ogni altra informazione sul nuovo calendario scolastico pugliese, di seguito lo trovare in formato pdf da scaricare, con le domeniche segnate in rosso, le festività in azzurro e i ponti in grigio.

PDF CALENDARIO A.S. 2022-2023 REGIONE PUGLIA

Come visto a Bari, Lecce e in tutta la Puglia la scuola inizia il 14 settembre 2022 e finisce il 10 giugno 2023 (ma non per le materne). Numerosi invece ponti e le vacanze previste durante l’anno dalla giunta regionale.

