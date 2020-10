Frasi da dedicare ai migliori amici e alle migliore amiche. Perché è vero che chi trova un amico trova un tesoro!

L’amicizia è una delle cose più importanti nella vita di noi tutte. I parenti non si scelgono, gli amori vanno e vengono, ma gli amici sono la famiglia che scegliamo e che spesso restano per tuta la vita. Nelle frasi sull’amicizia che seguono si alternano profondità e ironia, battute e riflessioni serie, e sono ideali da dedicare alla migliore amica, al migliore amico, agli amici in generale. Abbiamo selezionato alcune frasi belle da condividere su Whatsapp o Facebook con amici e amiche.

Frasi da dedicare agli amici

La distanza a volte aggiunge valore all’amicizia, e l’essenza l’addolcisce.

James Howell

Incontri persone che ti dimenticano. Dimentichi persone che incontri. Ma a volte incontri persone che non puoi dimenticare. Quelli sono i tuoi amici.

Mark Twain

Le amiche migliori sono sorelle che ti scegli da sola.

Eustache Deschamps

Amica mia, la gioia maggiore è saperti sempre al mio fianco, anche quando non ci sei.

Anonimo

I veri amici non saranno mai distanti. Forse nello spazio, ma mai col cuore.

Hellen Keller

Se vuoi regalare qualcosa a una persona a cui vuoi bene, regalale la tua amicizia.

Carmen Silveira

Vedi anche:

I veri amici non saranno mai distanti, forse nello spazio, ma mai col cuore.

Helen Keller

La migliore amica è la dimostrazione che non serve un legame di sangue per essere sorelle.

Renée Lamberet

Il mio miglior amico è colui che sa tirare fuori il meglio di me

Henry Ford

Chi guarda un vero amico, in realtà, è come se si guardasse in uno specchio.

Marco Tullio Cicerone

I migliori amici non ti lasciano fare cose stupide… da solo.

Anonimo

L’amicizia è essere fratello e sorella, due anime che si toccano senza confondersi, le due dita della mano.

Victor Hugo

Caro amico ti scrivo / Così mi distraggo un po’ / E siccome sei molto lontano / Più forte ti scriverò

“Caro amico ti scrivo”, Lucio Dalla

La migliore amica è quella persona che ti aiuta a rialzarti quando cadi, ma solo dopo aver finito di ridere.

Kim Merrybloom

Un’amica speciale è una che sa tutto di te e nonostante questo le piaci.

Elbert Hubbard

Il più grande dono della vita è l’amicizia e io l’ho ricevuto.

Hubert Humphrey

Vedi anche: Amicizia uomo e donna. Esiste davvero? Sì e no.

Cerchi un amico? Scrivimi. Cerchi una risata? Chiamami. Cerchi soldi? Questo numero non è al momento raggiungibile.

Anonimo

L’amicizia non è una parola vuota. L’amicizia significa dovere, responsabilità e rispetto. E cascasse il cielo, io rispetterò sempre gli amici.

Louise Michel

L’amore è eterno, l’amicizia è infinita.

Samuel Keaton

L’amicizia consiste nel dimenticare ciò che si dà e ricevere ciò che si riceve.

Octave Mirbeau

L’amicizia nasce nel momento in cui una persona dice ad un’altra: “Cosa? Anche tu? Credevo di essere l’unica.

C.S.Lewis

Un vero amico è che ti prende per la mano e ti tocca il cuore.

Gabriel Garcia Marquez

Una delle qualità più belle della vera amicizia è capire essere capiti.

Seneca

Vedi anche: Frasi divertenti sull’amicizia e gli amici: le più belle e simpatiche

Mi piace sempre sapere tutto dei miei nuovi amici, e niente dei vecchi.

Oscar Wilde

Il mondo senza gli amici sarebbe un luogo buio e silenzioso.

Jim Morrison

Impara a riconoscere i migliori amici: non dimenticare mai chi ti ha aiutato mentre tutti gli altri trovavano scuse.

Carlo Ramaldi

Un vero amico non si vede nel momento del bisogno: un vero amico si vede sempre.

Anonimo

Quello che conta tra amici non è ciò che si dice, ma quello che non occorre dire.

Albert Camus

Vedi anche: 10 film sull’amicizia

E’ l’amico che puoi svegliare alle 4 del mattino quello che conta.

Lev Černyj

L’amicizia è sempre una dolce responsabilità, mai una opportunità.

Khalil Gibran

Uno dei benefici dell’amicizia è di sapere a chi confidare un segreto.

Alessandro Manzoni

Quando si sta morendo di fame, c’è sempre un amico che ti offre da bere.

Antoine Blondin

Non ho alcun dubbio di aver meritato i miei nemici, ma non sono sicuro di aver meritato i miei amici.

Walt Whitman

Solo i veri amici ti diranno quando il tuo viso è sporco.

Proverbio

II massimo che posso fare per un amico è semplicemente essergli amico.

Henry David Thoreau

Una delle qualità più belle deli migliori amici è capire e essere capiti, senza bisogno di parlare.

Federica Montseny

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore.

Dacia Maraini

Vedi anche: 11 libri sull’amicizia

Belle frasi da dedicare ai migliori amici

Come abbiamo visto in queste frasi e immagini da dedicare ai migliori amici, l’amicizia è un sentimento che ha sempre colpito poeti, artisti, scrittori e scrittrici, filosofi e cantanti di tutti i tempi. La parola amico viene dal latino “amicus” e la radice, come si intuisce, è la stessa di amare. Amicus significa infatti “colui che si ama”. Un sentimento disinteressato, fraterno, caratterizzato da affinità e rispetto reciproco. Per molte persone è un tipo di relazione considerato più importante perfino di quello sentimentale, spesso considerato più stabile ed essenziale del rapporto amoroso.

Vedi anche:

Cerchi le hit più ascoltate? Guarda la nostra classifica canzoni del momento, sempre aggiornata