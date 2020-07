Il taglio capelli di Ronaldo è la tendenza tagli uomo dell’anno? Sicuramente è uno dei tagli maschili rasati ai lati che piace di più. Ecco perché

I capelli di Cristiano Ronaldo non passano inosservati a nessuno. Che sia un taglio corto rasato, una pettinatura con riga o un codino, o l’ultimo taglio corto ai lati e lungo sopra visto di recente. Qualunque look sfoggia CR7 finisce sulla stampa mondiale.

Tuttavia Ronaldo come molti altri grandi calciatori, (vedi Bekcham) detta lo stile in tema di tagli capelli maschili. E per copiare il suo hairlook non bisogna per forza essere abbonati o tifosi della Juve.

Vediamo quindi i punti di forza di questo nuovo taglio capelli uomo

Tagli capelli uomo, i capelli di Ronaldo

I tagli maschili sfumati ai lati piacciono, ci sono quelli più classici con riga e ciuffo e quelli di tendenza come per l’appunto il nuovo taglio di capelli di Cristiano Ronaldo moderno e giovanile, orecchino compreso

Ma quando ha tagliato i capelli l’attaccante della Juventus? Prima a maggio scorso quando su Instagram ha postato questa foto con i capelli mossi spettinati e ha chiesto ai suoi tanti followers l’approvazione.

In passato la leggenda mondiale del calcio ha mostrato diversi look. Riga ciuffo mandato all’indietro, rasature alte e gel nei capelli, sono le immagini che abbiamo visto fuori e dentro il campo prima e dopo il suo arrivo a Torino.

Ecco una delle foto dei capelli di Ronaldo scattata lo scorso novembre durante una serata in compagnia della fidanzata Georgina.

Il vantaggio del nuovo taglio di capelli di Ronaldo

Il tipo di taglio scelto, le ciocche ondulate e volutamente spettinate dal calciatore della Juve, si adatta a ragazzi e uomini giovani che amano portare i capelli più lunghi sopra e rasati ai lati. Un look che piace molto e consente di variare lo styling

Per mesi il calciatore in campo ha sfoggiato un codino. Particolare questo che non è sfuggito a nessuno, anche a chi non segue il calcio.

La lunghezza delle ciocche consente infatti di raccogliere i capelli e fare il codino lasciando a vista il lato rasato.

Comunque CR7 di recente ha cambiato di nuovo taglio di capelli, ora li porta corti rasati ai lati e lunghi sopra mossi.

Quindi si, i capelli di Ronaldo sono un taglio attuale e di tendenza sono in molti infatti gli uomini di instagram che lo hanno copiato.

