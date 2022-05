Playoff Serie B, chi va in A. Monza e Pisa a caccia della promozione. Orari e ultime

Playoff Serie B. Andata finale che vale la A. Brianzoli e toscani puntano al ritorno in massima serie. Come si passa il turno, guida tv

Playoff Serie B – Alla fine sono rimaste Monza e Pisa a contendersi l’ultimo posto disponibile per salire in Serie A. I brianzoli hanno vinto entrambi i confronti contro il Brescia (2-1 sia all’andata che al ritorno), mentre i toscani si sono qualificati grazie al miglior piazzamento in classifica (la doppia sfida con il Benevento si era complessivamente conclusa sull’1-1). Ora però soltanto una fra la squadra di D’Angelo e quella di Stroppa farà compagnia alle già promosse Lecce e Cremonese.

Una curiosità: Monza e Pisa si ritrovano in una finale playoff a distanza di 15 anni. Nel 2007 infatti i due club si giocavano la promozione in Serie B, questa volta invece quella in Serie A.

Playoff Serie B, quando si giocano le finali

Essendosi appena disputate le semifinali, il calendario prevede un paio di giorni di stop prima della finale d’andata in programma allo stadio Brianteo di Monza giovedì 26 maggio alle 20.30. La gara di ritorno invece si disputerà all’Arena Garibaldi di Pisa domenica 29 maggio sempre alle 20.30.

Come si va in Serie A

La finale playoff di Serie B è strutturata su una doppia sfida di andata e ritorno con quest’ultima da disputare sul campo della squadra meglio piazzata al termine della regular season. Al termine dei 180 minuti regolamentari, verrà promossa in Serie A la squadra che avrà ottenuto la miglior differenza reti nel doppio confronto. In caso di parità, non si andranno a guardare le reti realizzate in trasferta, ma salirà in Serie A colei che avrà ottenuto il miglior piazzamento al termine del campionato.

Nel nostro caso però, qualora si verificasse questa ipotesi, saranno necessari i tempi supplementari ed eventualmente i calci di rigore a decretare la vincitrice in quanto Pisa e Monza sono arrivate appaiate in classifica a quota 67 punti.

Monza-Pisa, dove vederle in televisione gratis

La finale playoff d’andata sarà visibile sia in televisione che sui dispositivi che supportano le applicazioni di Sky, Dazn, Now Tv e Helbiz Live. Sono infatti queste quattro piattaforme a detenere i diritti per la trasmissione dell’evento che, però, non sarà disponibile gratuitamente. Per poter apprezzare il match, sarà infatti necessario sottoscrivere un abbonamento ad una delle quattro proprietarie dei diritti.

Playoff Serie B, chi è la favorita

Considerando l’equilibrio visto nei turni precedenti, anche la finale non farà eccezione. Pisa e Monza hanno chiuso rispettivamente in terza e quarta posizione il campionato di Serie B, ma hanno concluso entrambe a 67 punti. Pertanto anche nella finalissima, la lotta sarà serratissima fino al triplice fischio conclusivo.

Monza-Pisa, ultime news, formazioni

Vista l’importanza della posta in palio, Monza e Pisa cercheranno di mandare in campo le migliori formazioni. Per questo motivo è probabile che Stroppa punti su Mota e soprattutto su Gytkjaer, autore di una doppietta nell’andata contro il Brescia. Stessa cosa farà anche D’Angelo che si affiderà all’esperienza di Torregrossa.

MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Caldirola, Pirola; Molina, Ciurria, Barberis, Mazzitelli, Carlos Augusto; Mota, Gytkjaer. All. Stroppa.

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Birindelli, Leverbe, Hermannsson, Beruatto; Marin, Nagy, Mastinu; Benali; Puscas, Torregrossa. All. D’Angelo.

