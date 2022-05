Playout Serie B, Cosenza-Vicenza 2-0. Vicentini in C, Larrivey salva i calabresi

Cosenza vs Vicenza termina 2-0. La doppietta di Larrivey salva la squadra di Bisoli che resta in B. Il Vicenza retrocede in Serie C

E’ il Vicenza la quarta squadra a retrocedere in Serie C. La squadra di Baldini perde 2-0 il playout di ritorno in casa del Cosenza e spreca quindi l’1-0 ottenuto al Menti la scorsa settimana. Festeggia quindi la squadra di Bisoli, alla quale sarebbe bastata la vittoria con un gol di scarto, che invece sarà ancora ai nastri di partenza della Serie B.

LEGGI ANCHE: Vicenza-Cosenza 1-0. Il gol di Maggio decide l’andata play-out serie B

Chi è retrocesso in C

Oltre al Vicenza, retrocesso dopo il doppio confronto con il Cosenza, già altre tre squadre erano finite in Serie C. Si tratta di Pordenone, Crotone e Alessandria che erano scese al termine della stagione regolare di Serie B.

LEGGI ANCHE: Serie B 2021/2022. Risultati e classifica ultima giornata

Come è andato il primo tempo

La prima frazione di gioco fra Cosenza e Vicenza trascorre all’insegna dell’equilibrio, con qualche azione da ambo le parti, ma senza che le porte vengano violate. La posta in palio è però altissima e la squadra di Bisoli recrimina per un contatto Bruscagnin-Caso con il direttore di gara che però non concede il calcio di rigore.

Come è andato il secondo tempo

Il match si sblocca all’inizio della ripresa. Passano infatti solamente 20 secondi prima che il tap-in di Larrivey porti avanti il Cosenza. Forte del vantaggio, i calabresi provano a gestire prima di servire il colpo del ko ancora con Larrivey, abile a trasformare un calcio di rigore al 67′.

LEGGI ANCHE: Playoff Serie B, come si va in finale. Partite e guida tv

Cosenza-Vicenza, tabellino, marcatori, ammoniti

COSENZA (3-5-2): Matosevic; Rigione, Camporese, Venturi; Di Pardo (35′ st Bittante), Kongolo, Carraro (1′ st Zilli), Florenzi, Liotti (28′ st Situm); Larrivey (36′ st Vallocchia), Caso (45′ st Gerbo). A disp.: Vigorito, Sarri, Venturi, Hristov, Palmiero, Voca, Laura, Millico. All.: Bisoli.

VICENZA (3-4-3): Contini; Bruscagin (12’ st Meggiorini), De Maio, Brosco; Maggio, Cavion (23’ st Giacomelli), Bikel (12’ st Da Cruz), Lukaku (23’ Greco); Ranocchia, Dalmonte (28′ st Boli), Diaw. A disp.: Grandi, Zonta, Pasini, Padella, Cappelletti, Giacomelli, Greco, Alessio, Teodorczyk. All.: Baldini.

ARBITRO: Massa di Imperia

MARCATORI: 1′ st Larrivey (C), 23′ st Larrivey (C, rig.)

NOTE: ammoniti Carraro (C), Diaw (V), Florenzi (C)