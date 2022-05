Playoff Serie B, come si va in finale. Partite e guida tv

Playoff Serie B. Andata semifinali che valgono la A. Si giocano Brescia-Monza e Benevento-Pisa. Partite in programma, tabellone, chi passa il turno

Playoff Serie B – Il turno preliminare ci ha detto che il Brescia ha avuto la meglio sul Perugia dopo i tempi supplementari, mentre il Benevento ha vinto sul campo dell’Ascoli. Ora tocca alle semifinali con le Rondinelle che affronteranno il Monza in un derby tutto lombardo, mentre il Benevento duellerà con il Pisa. Ma, alla fine, sarà solamente una fra queste quattro a conquistare la promozione in Serie A insieme a Lecce e Cremonese.

Playoff Serie B, quando si giocano le semifinali

Per favorire a tutti la visione di entrambe le partite, le gare si disputeranno i giorni e orari diversi. Le semifinali d’andata sii apriranno martedì 17 maggio alle 20.30 con Benevento-Pisa, mentre Brescia-Monza si giocherà il giorno successivo alle 19. Il match in Campania sarà diretto da Prontera di Bologna, mentre quello in Lombardia da Aureliano di Bologna.

Come ci si qualifica alla finale

Le semifinali prevedono una doppia sfida con gara di andata e ritorno con la disputa dei canonici novanta minuti, con andata giocata in casa della peggio classificata e ritorno in casa della meglio posizionata in classifica al termine della regular season.

In finale andrà la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti nel doppio confronto: in caso di parità al termine dei 180 minuti, non si procederà alla disputa di supplementari e calci di rigore, né si guarderà ai gol in trasferta, ma si qualificherà bensì il club che ha chiuso il campionato nella miglior posizione.

Benevento-Pisa e Brescia-Monza dove vederle in televisione

Entrambe le sfide saranno visibili in televisione o sui dispositivi supportati. Non sarà però possibile guardarle gratuitamente in quanto i diritti di trasmissione sono in possesso di Sky, Dazn e Helbiz Live. Pertanto, per poter apprezzare lo spettacolo dei play-off di Serie B, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento ad una delle tre piattaforme.

Playoff Serie B, chi sono le favorite

Le due semifinali danno l’idea di essere molto equilibrate, come lo è stato sostanzialmente tutto il campionato di Serie B. Le quattro squadre hanno concluso la stagione con un distacco tutto sommato contenuto, perciò si prevede bagarre nei prossimi giorni. Tuttavia i favori del pronostico pendono, seppur lievemente, dalla parte di Monza e Pisa, che hanno chiuso la stagione meglio di Brescia e Benevento e pertanto possono anche accontentarsi di chiudere in parità il doppio confronto.

