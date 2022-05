Squadre neopromosse Serie B campionato 2022

Squadre neopromosse in serie B 2022, quante sono e quali sono. Regolamento promozione dalla serie C alla B italiana.

Squadre promosse in serie B nel 2022 quali sono? Come avviene per ogni stagione calcistica, dopo la fine della serie C, si conoscono le squadre neopromosse al campionato di Serie B. Vale a dire quelle che entrano a far parte del campionato di calcio cadetto, dopo aver vinto il loro torneo o i playoff di serie C.

Ecco quali sono i nuovi club che giocheranno in B nella nuova stagione, fra vecchie conoscenze e piccole storie che cercano di farsi spazio fra i grandi del calcio.

Neopromosse serie B 2022-2023: chi è salito

Le squadre promosse al campionato di serie B 2022-2023 sono 4 in totale, ma fino ad ora se ne conoscono 3, ovvero quelle che hanno vinto i 3 gironi in cui è articolato il campionato di Serie C. L’ultima formazione si conoscerà invece al termine dei playoff di Serie C attualmente in svolgimento e sarà quella che li vincerà. La finale dei playoff si giocherà domenica 12 giugno 2022.

Nel frattempo però conosciamo meglio le 3 neopromosse già note che giocheranno in Serie B.

Sudtirol

Probabilmente una delle sorprese più grandi in assoluto, nonché la prima promozione al campionato di Serie B per la squadra del Trentino Alto Adige. Il Sudtirol ha vinto il girone A di serie C, conquistando durante la stagione ben 90 punti, frutto di 27 vittorie, 9 pareggi e 2 sole sconfitte. Il piccolo club del Trentino ha avuto la meglio su squadre sulla carta più blasonate, come ad esempio Padova e Triestina. Ora è pronto a godersi la sua prima storica partecipazione al campionato cadetto, nella stagione 2022-23.

Modena

La squadra emiliana è arrivata al primo posto nel girone B del campionato di Serie C, conquistando 88 punti in stagione, frutto di 27 vittorie, 7 pareggi e 4 sconfitte. Per il Modena si tratta di un ritorno in Serie B, dopo 6 anni dall’ultima volta. I canarini infatti erano retrocessi in C 6 anni fa e ora finalmente torneranno a giocare nel campionato cadetto nel 2022-23.

Bari

Una delle piazze più calde e importanti del sud Italia, torna in Serie B grazie alla vittoria del girone C ottenuta con 3 giornate di anticipo e 75 punti. La società pugliese, il cui presidente è lo stesso del Napoli, vale a dire Aurelio De Laurentis, torna in Serie B dopo 4 anni dal fallimento della società precedente. E chissà che in futuro non possa ambire addirittura alla Serie A. Intanto però nella stagione 2022-23 partecipa al torneo italiano di B.

Come funziona la promozione dalla serie C alla serie B?

Per raggiungere la promozione in Serie B, le squadre che giocano in serie C, hanno due strade.

La prima è quella di vincere il proprio girone (ce ne sono 3 A-B-C) e in questo caso ottenere la promozione diretta. I posti a disposizione per questo sono tre, uno per ogni vincente del proprio gruppo.

La seconda invece è decisamente più complessa. Si tratta di vincere i playoff di Serie C, a cui partecipano tutte le squadre piazzate dal 2° al 10° posto di ciascun girone. La competizione si svolge al termine del campionato e solo una, tramite un meccanismo ad eliminazione diretta, guadagna l’ultimo posto utile per partecipare al nuovo campionato cadetto.

Come visto le neopromosse in Serie B 2022-23 sono Sudtirol, Modena e Bari, mentre la quarta sarà la vincente dei playoff in corso. Non è stato facile per loro arrivare a questo traguardo e di sicuro faranno del loro meglio per mantenere la categoria, guadagnandosi la salvezza a suon di vittorie e punti in classifica.

