Playoff Serie B, Benevento in semifinale. Decide Lapadula

Playoff Serie B: il Benevento batte l’Ascoli e sfiderà il Pisa. Tabellino, marcatori, espulsi

E’ il Benevento la prima vincitrice del turno preliminare dei playoff di Serie B. La squadra di Caserta vince 1-0 ad Ascoli grazie alla rete di Lapadula e ora sfiderà il Pisa nella doppia semifinale. Sabato 15 alle 18 inizierà invece Brescia-Perugia, la cui vincente duellerà con il Monza.

Come è andata Ascoli-Benevento

Il Benevento passa in vantaggio al 38′ grazie alla rete di Gianluca Lapadula. L’attaccante ex Milan realizza lo 0-1 con un bel colpo di testa sfruttando un altrettanto pregevole cross di Masciangelo.

Nella ripresa l’Ascoli è costretto ad andare a caccia almeno del pareggio e pertanto si riversa completamente nella metà campo avversaria. L’occasione più ghiotta capita a Dionisi, all’85’, ma il suo colpo di testa viene mandato miracolosamente sopra la traversa da Paleari. Nel finale di scaldano gli animi e il capitano bianconero viene espulso per una manata a Calò.

Il Benevento espugna quindi il Del Duca di Ascoli e quindi raggiunge il Pisa in semifinale.

Come si viene promossi in Serie A

Le semifinali playoff di Serie B si disputeranno in gare di andata e ritorno e al termine dei 180 minuti regolari si qualificherà chi avrà la miglior differenza reti nelle due partite. In caso di equità, non varrà la regola del gol in trasferta, bensì andrà in finale la miglior classificata alla fine della stagione regolare.

Anche la finale playoff di Serie B si disputerà in partite di andata e ritorno, e sarà promossa in serie A la squadra che avrà la miglior differenza reti nelle due partite. In caso di parità nel doppio confronto, anche qui non varrà la regola del gol fuori casa, ma andrà in Serie A la meglio classificata alla fine del campionato. In caso di ulteriore parità si procederà con la disputa di due tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore.

Ascoli-Benevento, il tabellino. Marcatori, ammoniti, espulsi

ASCOLI (4-3-1-2): Leali; Baschirotto (27’ st Salvi), Botteghin, Bellusci, Falasco (36’ st Eramo); Collocolo (17’ st Bidaoui), Caligara (36’ st Ricci), Saric; Maistro (27’ st Paganini); Tsadjout, Dionisi. A disposizione: Bolletta, Guarna, Tavcar, Iliev, Quaranta, Franzolini, Fontana. Allenatore: Sottil.

BENEVENTO (4-3-3): Paleari; Letizia (35’ st Vogliacco), Glik, Barba, Masciangelo; Acampora (44’ st Petriccione), Calò, Ionita (12’ st Elia); Improta (44’ st Foulon), Lapadula, Tello. A disposizione: Manfredini, Gyamfi, Farias, Insigne, Viviani, Pastina, Forte, Brignola. Allenatore: Caserta.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo

RETI: 38’ pt Lapadula (B)

NOTE: ammoniti Calò (B), Acampora (B), Improta (B), Dionisi (A), Leali (A). Al 43’ st allontanato dalla panchina il preparatore dei portieri Petrazzuolo (A) per proteste. Espulso al 51’ st Dionisi (A).