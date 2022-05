Serie B 2021/2022 ultima giornata. Chi è promosso in A e chi va in C

Serie B 2021/2022, trentottesima e ultima giornata. Squadre promosse, retrocesse e qualificate a playoff e playout. Ecco tutte le combinazioni, quando si gioca e la guida Tv.

La Serie B 2021-22 è arrivata alla trentottesima e ultima giornata. Avvincente come non mai, il campionato cadetto ci ha finora solamente detto che Pordenone e Crotone sono retrocesse in Serie C. Viceversa i nomi delle due promosse in serie A e della terza che retrocederà in C li conosceremo solamente dopo gli ultimi novanta minuti, che si giocheranno venerdì 6 maggio alle 20.30.

Chi conquisterà la promozione in Serie A

Nelle zone altissime, la classifica di Serie B è cortissima. Attualmente il Lecce è primo primo a 68 punti, seguito da Monza (67), Cremonese (66) e Pisa (64). Non essendoci scontri diretti fra le prime della classe – ancora tutte in lizza per la promozione diretta in Serie A che spetta solo alle prime due – se Lecce e Monza dovessero vincere l’ultimo turno, conquisterebbero la promozione.

In tal caso costringerebbero Cremonese e Pisa ai play-off. Ma, se dovessero arrivare risultati a sorpresa come lo scorso sabato, tutto verrebbe rimesso in discussione.

Serie B, tutte le combinazioni in caso di pari punti

In caso di arrivo a pari punti, per stilare la graduatoria si terrà conto della classifica avulsa. Con un’ulteriore parità si osserverà la differenza reti degli scontri diretti, per poi passare a quella generale.

Per chiarire meglio il concetto di questo meccanismo non semplice, vediamo alcuni esempi pratici:

un arrivo a 68 punti da parte di Lecce e Monza, premia i salentini

con 69 punti fra Lecce e Cremonese, passerebbero i lombardi

a 67 con Monza e Cremonese, deciderà la differenza reti in quanto gli scontri diretti sono pari (oggi +23 biancorossi e +17 grigiorossi)

in quanto gli scontri diretti sono pari (oggi +23 biancorossi e +17 grigiorossi) con 67 punti per Monza e Pisa, passano i nerazzurri per gli scontri diretti

per gli scontri diretti una classifica ex aequo a 67 tra Monza, Cremonese e Pisa vede in vantaggio i toscani con 10 punti nella classifica avulsa a tre, davanti a Cremonese e Monza.

Playoff serie B 2022 per la promozione in Serie A

Indipendentemente dal risultato degli ultimi novanta minuti, Benevento, Brescia e Ascoli disputeranno i play-off per la promozione in Serie A. Lo faranno insieme a due fra Lecce, Monza, Cremonese e Pisa e a una fra Frosinone (58 punti) e Perugia (55).

Nel caso in cui ciociari e umbri arrivino a pari punti, quest’ultimi accederebbero ai playoff. In alternativa saranno i primi a cercare il ritorno nella massima serie.

Chi va in Serie C e chi giocherà i play-out

Pordenone e Cosenza sono già aritmeticamente retrocesse in Serie C. Restano invece da scoprire i nomi della terza che lascerà la Serie B e delle due squadre che disputeranno i play-out. Ricordiamo che si tratta di uno scontro diretto fra la quart’ultima e la quint’ultima della classifica. Solo la vincente di questo incontro otterrà la salvezza e resterà nel torneo cadetto.

Oggi la classifica vede Alessandria a 34, Cosenza a 32 e Vicenza a 31 punti. Ma gli ultimi novanta minuti potrebbero ribaltare l’ordine, in quanto andrà in scena la partita Vicenza contro Alessandria.

Tutte le combinazioni fra Alessandria, Cosenza e Vicenza

Se i veneti vincono ad Alessandria e il Cosenza non vince contro il Cittadella, i calabresi andranno in C, mentre le altre due squadre si sfideranno al play-out.

In caso di parità a 32 punti fra Cosenza e L.R. Vicenza, i biancorossi scenderebbero in C, mentre calabresi e Alessandria disputerebbero il playout.

Con Alessandria e Cosenza a 35 punti: il Vicenza va in C. Mentre per decidere chi giocherà prima in casa i playout, varrebbe la differenza reti totale del campionato perché vige parità negli scontri diretti (oggi a favore dell’Alessandria, -21 contro -24).

Serie B, trentottesima giornata: palinsesto e guida Tv

Considerati i tanti verdetti ancora da definire, la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B si disputerà quasi totalmente in contemporanea, venerdì 6 maggio alle 20.30. Ad eccezione di Crotone-Parma che avrà inizio alle 18.15. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta Tv su Sky, Dazn e Helbiz.

Dove vedere la Serie B 2021/2022 in Tv e streaming

Calendario partite 38° e ultima giornata di Serie B

Venerdì 6 maggio ore 18:15

Crotone-Parma

Venerdì 6 maggio ore 20:30

Alessandria-Vicenza

Ascoli-Ternana

Benevento-Spal

Brescia-Reggina

Como-Cremonese

Cosenza-Cittadella

Frosinone-Pisa

Lecce-Pordenone

Perugia-Monza

