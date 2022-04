Risultati serie B 2021/2022, 37^ giornata. Classifica.

Serie B 2021/2022, nessun nuovo verdetto. Promozioni in Serie A e retrocessioni in Serie C si decideranno all’ultima giornata

La penultima giornata del campionato di Serie B 2021/2022 regala diversi risultati a sorpresa che, di fatto, rimandano gli ultimi verdetti all’atto conclusivo. In maniera particolare sa di clamoroso quanto successo a Vicenza con il Lecce che, quando sembrava ormai promosso in Serie A, vede sfuggirgli tutto nei minuti di recupero. Ma fanno molto rumore anche le sconfitte di Cremonese e Brescia che si sono complicate il rispettivo cammino verso la massima serie.

Serie B 2021/2022, Vicenza-Lecce 2-1, Cremonese-Ascoli 0-1, Cittadella-Brescia 0-0

A sorpresa finiscono al tappeto le prime tre in classifica prima dei novanta minuti odierni. Il Lecce getta clamorosamente al vento l’occasione di conquistare la promozione in Serie A con un turno d’anticipo. Strefezza porta avanti i salentini al 64’, un petardo stordisce il vicentino Contini che deve lasciare il campo, poi nel sostanzioso recupero succede di tutto. Al 92’ Meggiorini conquista un rigore, ma si fa ipnotizzare dal portiere del Lecce Gabriel che però non ha i piedi sulla riga di porta al momento della battuta e quindi penalty da ribattere. Questa volta va Diaw che realizza l’1-1 al 94’ poi, al 103’, Ranocchia completa il sorpasso. Tonfo esterno del Brescia, che cade 1-0 in casa del Cittadella (Cassandro al 62’), battuta d’arresto casalinga per la Cremonese contro l’Ascoli (Baschirotto al 51’).

Serie B 2021/2022, tutti gli altri risultati e i marcatori della trentasettesima giornata

Nelle altre gare iniziate alle 14, importante affermazione del Monza che vince 3-0 contro il Benevento (doppietta di Dany Mota e rete su rigore di Gytkjaer), tris anche per la Spal contro il Frosinone (Dickmann, Pinato, Esposito) e vittoria di misura (1-0) per la Ternana che si prende il derby umbro contro il Perugia grazie a Donnarumma. Pareggio invece 2-2 fra Parma e Alessandria (vantaggio piemontese con Palombi, sorpasso crociato con Cobbaut e Vazquez, 2-2 di Pierozzi), 1-1 fra Pisa e Cosenza (vantaggio toscano con l’autorete di Venturi, pari calabrese con Liotti) e 3-3 fra Pordenone e Crotone (0-1 di Neceldearu, 1-1 di Candellone, allungo calabrese con Marras e Maric, rimonta friulana con Butic e Zammarini). Nella partita iniziata alle 16.15 poker esterno del Como a Reggio Calabria con le reti lariane di Parigini, Blanco, Cerri e La Gumina inframezzate dalla marcatura di Denis.

Serie B 2021/2022. Chi può essere promosso, chi può retrocedere in C, chi può disputare playoff e playout

Nelle primissime posizioni, la classifica è cortissima con il Lecce in testa a quota 68, seguito da Monza con 67 e Cremonese con 66. In Serie A vanno direttamente le prime due classificate, pertanto pugliesi e monzesi sono leggermente avvantaggiate in virtù dell’attuale migliore situazione in graduatoria, ma possono sperare anche grigiorossi e, seppur con piccole possibilità, il Pisa (64). Le due escluse dalla promozione diretta disputeranno i playoff, che si allargheranno fino all’ottava classificata. Benevento, Brescia e Ascoli sono già certe della qualificazione, mentre l’ultimo posto se lo contenderanno Frosinone (58) e Perugia (55), con i ciociari che dovranno fare un punto nell’ultimo turno. Pordenone e Crotone sono già retrocesse in Serie C, mentre in lotta rimangono Alessandria (34), Cosenza (32), Vicenza (31). L’ultima di questo terzetto si unirà a friulani e crotonesi, mentre le altre due duelleranno nello spareggio playout.

Serie B 2021/2022, quando si gioca l’ultima giornata

Attualmente la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie B 2021/2022 è programmata per venerdì 6 maggio con tutte le gare fissate per le 20.30, ma non è da escludere che nei prossimi giorni la Lega B possa apportare delle modifiche al calendario.

Il programma dell’ultima giornata

Alessandria-Vicenza

Ascoli-Ternana

Benevento-Spal

Brescia-Reggina

Como-Cremonese

Cosenza-Cittadella

Crotone-Parma

Frosinone-Pisa

Lecce-Pordenone