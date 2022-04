Serie B 2021/2022, partite 37° turno. Chi può ottenere la promozione

Serie B 2021/2022, trentasettesima giornata. Giorni e orari delle partite in programma e la classifica a due gare dal termine.

Serie B, trentasettesima giornata. Il campionato cadetto è ormai entrato nella volata finale, con il Lecce che potrebbe festeggiare la promozione in Serie A con un turno di anticipo. La seconda serie italiana si è rivelata più avvincente che mai e sono ancora molte le squadre in lotta per un posto al sole.

Chi può festeggiare la promozione in Serie A

Mentre Pordenone e Crotone sono già matematicamente retrocesse in Serie B, il Lecce potrebbe essere la prima squadra di questa stagione a conquistare la promozione in Serie A. I salentini sono attualmente in testa alla classifica con 68 punti, due più della Cremonese, ma soprattutto quattro più del Monza. La squadra allenata da Baroni potrebbe dare inizio alla festa qualora riuscisse a battere il Vicenza allo Stadio Menti (sabato alle 14), oppure strappasse un pareggio e Monza, Benevento e Brescia non vincessero.

Oppure, sempre con un pari dei pugliesi, il Benevento potrebbe anche vincere, ma non dovranno farlo Monza e Brescia e dovrebbe anche perdere la Cremonese. Infine, paradossalmente, il Lecce potrebbe salire in A anche con una sconfitta, ma solo se Monza e Benevento non andranno oltre il segno X e Brescia e Pisa perderanno.

Più remota, ma non impossibile, la promozione anche della Cremonese: i grigiorossi riabbracceranno la serie A se vinceranno contro l’Ascoli, Monza-Benevento terminerà con un pareggio e Pisa e Brescia non vinceranno.

Chi può retrocedere in Serie C

Al contrario invece, il Vicenza potrebbe tornare in Serie C. I biancorossi sono lontani tre punti dal Cosenza, che diventano quattro in virtù degli scontri diretti in cui i veneti sono in svantaggio. Pertanto se la squadra di Baldini dovesse perdere l’impegnativo duello contro il Lecce, arriverebbe l’aritmetica retrocessione nella terza serie. Un pareggio o una vittoria potrebbero tenere accese le speranze di salvezza, ma il Cosenza, impegnato a Pisa, dovrà fare peggio del Vicenza.

Serie B 2021/2022, trentasettesima giornata: palinsesto e programmazione televisiva

Per la trentasettesima giornata di campionato di Serie B, quasi tutti i match si giocheranno nello stesso giorno alla stessa ora, ossia sabato 30 aprile con fischio d’inizio alle 14. L’unica eccezione è rappresentata da Reggina-Como che invece prenderà il via alle 16.15. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta da Sky, Dazn e Helbiz.

Il programma della trentasettesima giornata

Sabato 30 aprile ore 14

Cittadella-Brescia

Cremonese-Ascoli

Vicenza-Lecce

Monza-Benevento

Parma-Alessandria

Pisa-Cosenza

Pordenone-Crotone

Spal-Frosinone

Ternana-Perugia

Sabato 30 aprile ore 16.15

Reggina-Como